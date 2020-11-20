За пределами нашей галактики обнаружили необъяснимо много света

20.11.2020, 19:53, Разное

Ученые проанализировали снимки, полученные камерой New Horizons и обнаружили, что во Вселенной необъяснимо много видимого света.

Исследователи пока не могут понять, что именно его излучает, и строят множество невероятных гипотез. Может оказаться так, что изучение данного феномена серьезно изменит текущее понимание устройства мира.

Чтобы выяснить, насколько во Вселенной темно, астрофизики отобрали снимки, сделанные камерой Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI), на которых практически нет ярких объектов. В дальнейшем ученые убрали из фотоснимков всевозможные источники излучения: галактики, звезды и рассеянный свет от нашей галактики. Также были удалены различные световые шумы матрицы.

После проделанных манипуляций ученые обнаружили на снимках очень много остающегося света. Он был настолько слабым, что увидеть невооруженным глазом было бы невозможно. Однако камера великолепно справилась с данной задачей.

Продолжая свои манипуляции, ученые убрали с кадров все излучение, производимое объектами, существование которых еще не подтверждено, то есть о них имеются только теоретические знания. После данной обработки света все равно осталось очень много. По сути, его количество было равно количеству, исходящему от всех известных галактик.

У астрофизиков на этот счет имеется несколько версий. Свет могут излучать карликовые галактики, пока еще не обнаруженные учеными, а также блуждающие по Вселенной звезды. Чтобы подтвердить данную гипотезу у ученых пока нет соответствующих технических возможностей. Согласно другой версии, за пределами Солнечной системы может быть много пыли, наличие и количество которой ученые недооценили.

Имеется еще одна наиболее маловероятная, но многообещающая гипотеза, согласно которой наличие излишнего света во Вселенной может быть связано с темной материей. Если это так, то ее дальнейшее изучение сулит ученым множество сюрпризов.