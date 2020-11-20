В честь новой бьюти-линейки: Кайли Дженнер и ее дочь Сторми учат готовить новогодние капкейки

20.11.2020, 19:40, Разное

На прошлой неделе Кайли Дженнер анонсировала выход своей рождественской коллекции косметики. На создание линейки для макияжа 23-летнюю модель вдохновила сказочная история зеленого Гринча, да-да, того самого “похитителя Рождества”. Разноцветные подводки для глаз и палетка теней, блески для губ и помады, шиммеры для тела, румяна и хайлайтеры – в пятой праздничной коллекции бренда Kylie Cosmetics логично доминируют оттенки красного и зеленого.

Мало того, что коллекцию активно пиарили сестры Кайли, так еще к промокампании подключилась и ее двухлетняя дочь Сторми. Беспроигрышный ход! Дженнер опубликовала премилое видео, в котором вместе с малышкой готовит капкейки с зеленым топингом. Мама и дочь нарядились в одинаковые зеленые пижамы с изображением все того же Гринча и, расположившись на огромной кухне, занялись выпечкой.

Сливочное масло, мука, яйца, экстракт ванили и немного зеленого пищевого красителя – рецепт капкейков до банального прост и понятен. Но понаблюдать за их приготовлением стоит обязательно. Маленькая Сторми вместо того, чтобы украшать кексы посыпками, все больше отправляла сахарные шарики в рот и время от времени дарила маме комплименты: “Ты такая красивая”, “Я люблю тебя так сильно!”. В конце – такая долгожданная (да, в течение всего ролика Сторми не сводила с капкейков глаз) дегустация!

Похоже, видео и в частности Сторми свое дело сделали: не успела коллекция KYLIE X GRINCH появиться в продаже, как ее тут же раскупили. Не прошло и суток!