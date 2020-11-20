Прокуратура Киева считает, что деньги на музей Революции достоинства разворовали

20.11.2020, 19:36, Новости дня

В Киевской городской прокуратуре заявили, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, вероятно, были разворованы. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер сообщил, что в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены около 148 млн грн. Залог в размере 111 млн грн был перечислен на фирму-подрядчика.

По словам Кипера, срок строительства заканчивался в августе 2019 года, однако строительные работы так и не начали. Поэтому в июле 2020 правоохранительными органами было начато уголовное производство, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.

По информации аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика в тот период сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы, отметил Кипер.

В ведомстве отметили, что 13 ноября после получения постановления следственного судьи правоохранители провели следственные действия, в том числе обыски в музее Революции достоинства и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3986342444710421

О том, что в музее Революции достоинства проходит обыск, 19 ноября сообщили сотрудники музея.

19 ноября в Офисе президента Украины заявили, что обеспокоены обысками в музее Революции достоинства правоохранители накануне годовщины начала Евромайдана.

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.