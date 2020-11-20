 

Павел Дуров прогнозирует снижение доли iPhone на мировом рынке

20.11.2020, 19:32, Новости дня

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров скептически оценил характеристики iPhone 12, а также перспективы данного бренда на мировом рынке. По его словам, если дело пойдет так и дальше, в ближайшие годы мы увидим, как iPhone сокращает свою долю продаж на мировом рынке.

Пользователи не желают платить большие деньги за псевдоновации. С другой стороны, Дуров отметил, что после смерти Стива Джобса «яблочная» компания, похоже, развивается по инерции, используя лишь наследие гения ИТ-технологий. Рано или поздно этот потенциал будет полностью исчерпан.

Репутации Стива Джобса для удачного маркетинга гиганта индустрии хватит еще лет на 7 или на 10, считает Дуров. Свое заявление он сделал после того, как лично опробовал самую продвинутую в линейке модель iPhone 12 Pro и остался недоволен ее качествами.



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