Эксперты рассказали, как покупать смартфон за 12 тыс. рублей

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20.11.2020, 19:32, Новости дня

Часто в рекламных объявлениях встречается предложение купить «чудесный» смартфон за 11-12 тыс. рублей. Группа экспертов решила проверить, можно ли на самом деле на российском рынке купить за такие деньги что-то стоящее?

Если отказаться от мысли покупать новый телефон «древней» модели, то придется чем-то жертвовать. Либо известным брендом, либо мощностью процессора, камеры, либо качеством экрана. Посмотрите, какие параметры для вас более важны, а затем делайте выбор, советуют специалисты.

По их мнению, наиболее оптимальным вариантом станет Redmi 9, в котором 6,5-дюймовый экран Full HD, аккумулятор на 5000 мАч, четыре камеры и есть поддержка NFC. Впрочем, если в приоритете не экран, можно посмотреть другие модели разных производителей.



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