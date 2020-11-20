 

Путин рассказал о неизвестных преступлениях нацистов

20.11.2020, 19:14, Разное

К участникам Международного научно-практического форума “Уроки Нюрнберга” обратился президент России Владимир Путин. Российский лидер рассказал, что наша страна активно ведет работу по раскрытию прежде секретных частей архивов, посвященных событиям времен Великой Отечественной войны. Кроме того, свою деятельность ведут поисковые отряды.

Все это позволяет пролить свет на ранее неизвестные массовые расправы нацистов, совершенные на территории Советского Союза. “Такие преступления не имеют срока давности”, – цитирует RT Владимира Путина. Уроки Нюрнбергского трибунала дают понять важность зашиты исторической памяти, уверен президент России.



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