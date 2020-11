Американский дипломат: Байден готовит удар по российским банкам

20.11.2020, 19:14, Разное

Новая санкционная война будет раскручиваться вокруг темы вмешательства России в президентские выборы в США в 2020 году, заявил Фрид. На первый взгляд кажется, что пресловутой “руки Москвы” здесь нет, но со временем могут всплыть новые факты, считает дипломат.

По его данным, администрация Байдена готовит санкции против российского банковского сектора. Вашингтон может пустить их в ход в ответ на “агрессию” Москвы на украинском и белорусском направлениях, приводит слова Фрида “Независимая газета”.

Ранее политолог Дмитрий Абзалов заявил, что Джо Байден доставит России много головной боли во внешней политике. По мнению эксперта, Москва столкнется с трудностями при строительстве газопровода “Северный поток – 2”. Кроме того, аналитик прогнозирует обострение в Сирии и усиление напряженности в Прибалтике.

В ходе предвыборной кампании Джо Байден обещал ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы. Также он пообещал ввести ограничения на ряд российских товаров.

По мнению демократа, нужно уменьшить зависимость американской инфраструктуры от поставок из-за рубежа. “Байден введет целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, которые представляют угрозу национальной безопасности”, – говорилось в заявлении его предвыборного штаба.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп сомневается в честности подсчета голосов в ряде ключевых штатов. Юристы президента подали иски в суд.