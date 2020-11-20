 

Samsung готовит первый неубиваемый смартфон с поддержкой новейших технологий

20.11.2020, 19:12, Разное

Samsung готовит первый смартфон с максимальным уровне защиты. При этом неубиваемое устройство получит поддержку новейших технологий.
В списке готовящихся к выходу новинок южнокорейской корпорации появился аппарат с кодовым номером SM-G501B. Как считают многие техноблогеры, речь идет о пятом поколении смартфона Galaxy Xcover. Загадочный девайс заметили на ресурсе HTML5TEST, исходя из обнародованных данных, работать он будет на одиннадцатой версии операционной системы Android.

В первую очередь, обозреватели акцентируют внимание на наличии возможности телефона работать в 5G. Кроме того, Samsung Galaxy Xcover 5 может стать первым защищенным смартфоном южнокорейской корпорации, поддерживающим мобильные сети пятой генерации. Будут ли выпускаться аппараты с поддержкой только 4G, пока данных нет. Процессор, который будет установлен в смартфоне, вероятнее всего, относится к семейству Snapdragon 690 или 765, либо Exynos 880.

Точных данных относительно технических характеристик неубиваемого устройства пока нет, как и его даты поступления в магазины и ценника. Кроме того, устройству предрекают наличие ЖК-панели и мощную аккумуляторную батарею. Неубиваемость девайса заключается в противоударных технологиях, задействованных производителем. Если сравнивать с предыдущей версией Xcover, то от новинки можно ожидать, что смартфон будет устойчив перед экстремальными температурами, излучением солнца, вибрациями, и даже крайне сильными ударами.



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