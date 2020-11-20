 

Отар Кушанашвили считает, что Елена Малышева нуждается в лечении

20.11.2020, 19:12, Разное

Известный российский журналист Отар Кушанашвили оценил телешоу Елены Малышевой под названием «Жить здорово». Он считает, что ведущей давно пора лечиться. Сам же проект, который выходит в эфир «Первого канала», у критика ассоциируется с «домом прокаженных».
Отар Кушанашвили усомнился, что врач-терапевт Малышева разбирается в озвученных темах и не обманывает плакатами зрителей. Также журналист убежден, что теледоктору нужно лечение.

Изображение взято с: [email protected]
Проект «Жить здорово» время от времени удивляет общественность. Создатели телешоу обыгрывают различные физиологические моменты. Несмотря на неоднозначную подачу информации, проект имеет высокий рейтинг. К тому же многие люди доверяют мнению Малышевой, считая ее компетентным специалистом.



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