Тодоренко призналась, что задумывается о разводе с Топаловым

20.11.2020, 19:12, Разное

Популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко откровенно призналась, что время от времени у нее появляются мысли о разводе с певцом Владом Топаловым. Эту тему она подняла в ходе проведения прямого эфира с психологом в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко и Влад Топалов работают над своими отношениями. После появления на свет сына Михаила супруги поняли, что взгляды на воспитание ребенка у них во многом расходятся. Есть моменты, когда муж и жена очень спорят, именно тогда и хочется развестись. Регина Тодоренко привыкла прорабатывать со специалистом все такие ситуации. Кроме того, ведущая изучает литературу о построении отношений. Артисты стараются прислушиваться друг другу и обсуждать все возникающие проблемы.

В браке знаменитостей практически отсутствует ревность. Этой осенью оба супруга стали участниками шоу «Ледниковый период». Регина Тодоренко катается в паре с Романом Костомаровым, а Владу Топалову в качестве партнерши досталась Елена Ильиных. Несмотря на то, что зрители постоянно говорят о служебных романах, супруги уверены друг в друге.