Ученые выявили любопытные факторы недостатка витамина D у детей в России

20.11.2020, 19:10, Разное



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Большая часть витамина D в организме образуется под действием солнечного света. Ученые указывают, что дефицит витамина D – актуальная проблема для РФ в связи с ее географическим положением. В ряде регионов количество солнечных дней может быть недостаточным для его адекватной выработки. Ранее исследования уровня витамина D у детей в разные сезоны в различных регионах страны не проводились.

В новом исследовании приняли участие 333 ребенка и подростка в возрасте до 18 лет из трех регионов: Московской области, Красноярского края и Ставропольского края. Участников обследовали четыре раза в год – один раз в каждый сезон.

Что обнаружили ученые

Нормальный уровень витамина D в крови был зафиксирован у 45,5% детей, его легкая недостаточность – у 30,1%, тяжелая недостаточность – у 1,6%. Связи между генетическими факторами и нехваткой витамина ученые не нашли.

Выяснилось, что в подростковом возрасте средний уровень витамина D у девочек был выше, чем у мальчиков. Они предполагают, что мужской пол – один из факторов риска дефицита витамина. Его количество в крови снижалось с возрастом. Авторы исследования связывают подобное положение вещей с тем, что дети младшего возраста чаще получают препараты витамина D.

Колебание уровня витамина D в крови по сезонам зависело от регионов. В Ставропольском крае оно названо незначительным. Авторы исследования объясняют это тем, что помимо большего там количества солнечных дней детям ещё и чаще дают сам витамин. В Московской области этот показатель летом был выше, чем весной. Отмечается, что у участников из Красноярского края уровень витамина D был самым высоким зимой – вероятно, это связано с профилактическими мерами. Однако в этом регионе в среднем был самый низкий процент детей с нормальным уровнем витамина D. По всей видимости, это связано с наименьшим количеством солнечных дней.

Около половины детей, участвовавших в исследовании, получали препараты витамина D: у них чаще всего уровень витамина в крови был нормальным. Ученые указывают, что рекомендованная доза – не менее 1000 МЕ в день.

Исследование было проведено учеными из Медико-генетического научного центра в Москве, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Красноярского государственного медицинского университета и Ставропольского государственного медицинского университета.