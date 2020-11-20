В Кремле объяснили происхождение фигурки на столе Путина на саммите АТЭС

20.11.2020, 19:04, Новости дня

В ходе выступления на саммите АТЭС в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин поставил к себе на стол антропоморфную фигурку. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, фигурка является сувениром из Малайзии.

«Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами», – сказал Песков ТАСС.

Путин выходил в эфир из резиденции в Ново-Огарево. За спиной президента был флаг АТЭС, на столе стояла фигурка синего цвета с одним большим глазом.

В ходе своего выступления глава государства заявил, что наблюдается тревожная тенденция на спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. Также он сообщил, что зарегистрированные в РФ вакцины от коронавирусной инфекции эффективны и безопасны, необходимо лишь наладить массовое производство.