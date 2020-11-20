Захватчик заложников в Тбилиси задержан

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20.11.2020, 19:04, Новости дня

МВД Грузии задержало вооруженного грабителя, который ворвался в пятницу с гранатой в отделение микрофинансовой организации в Грузии. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В результате спецоперации по освобождению заложников никто не пострадал. Детали в МВД обещали сообщить позже.

В пятницу в Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации и захватил там девятерых заложников. Захватчик потребовал запретить в стране азартные игры, а также снизить банковские проценты на кредиты и доходы фармацевтических компаний



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