Захватчик заложников в Тбилиси задержан
20.11.2020, 19:04, Новости дня
МВД Грузии задержало вооруженного грабителя, который ворвался в пятницу с гранатой в отделение микрофинансовой организации в Грузии. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В результате спецоперации по освобождению заложников никто не пострадал. Детали в МВД обещали сообщить позже.
В пятницу в Тбилиси неизвестный с огнестрельным оружием проник в здание микрофинансовой организации и захватил там девятерых заложников. Захватчик потребовал запретить в стране азартные игры, а также снизить банковские проценты на кредиты и доходы фармацевтических компаний
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет