От косметики авторства Кьяры Ферраньи до шампуня от Ольги Рубец: бьюти-дайджест недели

20.11.2020, 18:50, Разное

Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana Beauty представляет новый защитный и выравнивающий праймер Secret Shield Protective Smoothing Primer SPF50. Средство обеспечивает невидимую защиту и мгновенно корректирует недостатки кожи, подготавливая ее к нанесению макияжа. Один универсальный оттенок подходит для всех тонов кожи. Уникальная формула с комплексом Mediterranean Glow делает поры менее заметными и придает коже естественное сияние.

Givenchy

Созданный, в 1957 году Юбером де Живанши, аромат L ‘Interdit стал первым парфюмерным шедевром Дома. В 2018 году вышла парфюмерная вода, а в 2019-м свет увидела легкая и яркая композиция туалетной воды L’Interdit. Новинка Дома – L ‘Interdit Eau de Parfum Intense. Глубокий и загадочный аромат раскрывается флердоранжем, усиливается туберозой. Благодаря дымным “андеграунд” нотам ветивера и пачули древесная основа превращается в восточную, роскоши аромату придают бобы ванили.

Lancome

Начав сотрудничество в 2019 году, марка представила вторую совместную коллекцию макияжа с Кьярой Ферраньи, вдохновленную Неделей моды в Милане. Мгновенно узнаваемые глаза с длинными ресницами — знаменитый символ Кьяры, игриво подмигивают с блестящей голубой палетки The Fashion Flirty Palette, передавая настроение помадам L’Absolu Rouge Drama Matte, L’Absolu Rouge Cream и туши Monsieur Big.

Dermalogica

Маска для лица Hydro Masque Exfoliant стимулирует обновление клеток, улучшая внешний вид кожи, и помогает увлажняющим ингредиентам более глубоко проникать в кожу для максимального эффекта. Продукт оказывает синергетическое воздействие, одновременно эксфолиируя и увлажняя кожу. Бамбук подготавливает кожу к оптимальному увлажнению, а снежный гриб удерживает влагу в 450 раз больше собственного веса, мгновенно повышая уровень увлажненности кожи.

L’Oreal Paris

Новинка L’Oreal Paris – сыворотка для лица и шеи против морщин с рекордным 1,5% содержанием чистой гиалуроновой кислоты “Revitalift Филлер [+Гиалуроновая Кислота]”. Ее формула содержит два вида гиалуроновой кислоты для двойного антивозрастного действия. 0.5% макро гиалуроновая кислота способствует восстановлению водного баланса, интенсивно увлажняет и разглаживает поверхность кожи. В свою очередь 1% микро гиалуроновая кислота проникает в эпидермис, заполняя морщины.

Bueno

Очищающий гель для умывания с лепестками роз – нежное очищающее средство на основе слабокислотной формулы, мягкая формула которого препятствует появлению сухости, раздражения. Средство деликатно удаляет остатки макияжа, излишки себума и загрязнения, выравнивает тон кожи, оказывая легкий эффект лифтинга. Кроме того, гель отлично увлажняет и предотвращает обезвоживание кожи, уменьшает покраснения и воспаления.

Vichy

DERCOS продолжает пополнять гамму бестселлеров и представляет новинку – глубоко очищающий шампунь-пилинг против перхоти К. Благодаря салициловой кислоте и отшелушивающим микрочастицам в составе шампунь-пилинга, средство сочетает в себе химический и механический пилинг, устраняя трудно вымываемые прилипшие чешуйки перхоти и интенсивно очищая кожу головы.

Arcaya

Рождественский календарь Advent Calendar 2020 Arcaya – коллекция из 24 ампул красоты, включая ампулы Hyaluron Plus, Platinum, Vitamin C, Best Cavier, Glow2Go и другие. Он представляет собой полноценный уход за кожей по всем направлениям: увлажнение, сияние, лифтинг, регенерация клеток, питание и омолаживающий уход.

Lierac Paris

Французские лаборатории Lierac Paris представляют гамму средств Lift Integral. Средства содержат инновационные комплексы и компоненты, обеспечивающие интенсивный лифтинг кожи. В коллекции представлены ремоделирующий дневной крем-лифтинг, реструктурирующий ночной крем-лифтинг, лифтинг-сыворотка для век и контура глаз, сыворотка-лифтинг интенсивного действия, а также флэш-маска.

Lovely Aura by Rubets

Линию разработала практикующий стилист и владелица салона Aura by Rubets Ольга Рубец. В нее вошли пять необходимых продуктов для полного цикла ухода и укладки: от заботы о коже головы до стайлинга. Линия подходит как для домашнего, так и для профессионального использования, а также у нее нет гендерного и возрастного фактора.

Real Techniques

В арсенале американского бренда Real Techniques – набор кистей и спонжей для макияжа Real Techniques Everyday Essentials В него входит кисть для румян 400 Blush Brush, кисть для теней 300 Deluxe Crease Brush, кисть для хайлайтера и фиксирующей пудры 402 Setting Brush, компактная кисть для тональной основы 200 Expert Face Brush, универсальный спонж для макияжа Miracle Complexion Sponge.

Face Class

Программа массажа “План Б” в салоне Face Class – новый протокол фейс-пластики, предназначенный для воздействия на кожу после уколов красоты. Процедура расслабляет мышцы и снимает спазмы, активизирует кровообращение головного мозга и запускает метаболизм в шейном отделе, ускоряет отток лимфы и выводит застои, токсины, уменьшает выраженность морщин, снимает отечность, питает волосяные луковицы.

Siberina

Натуральная фито-пенка Siberina разработана для чувствительной кожи подростков, склонной к раздражениям и высыпаниям. Обеспечивает нежное очищение кожи без ее пересушивания, увлажняет и смягчает кожу, удаляя избыток кожного сала. Фито-пенка создана из природных компонентов высокого качества, включая экстракты календулы и ромашки, эфирные масла апельсина и бергамота. Не содержит SLS, парабенов, искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей.