Стас Пьеха: почему мужчины не торопятся создавать семью, а женщины боятся одиночества и выбирают не тех

20.11.2020, 18:50, Разное

21 век – век высоких технологий и новой реальности. И как неорганично в нем смотрятся старые установки, из-за которых женщины искренне верят, что их благополучие напрямую зависит от наличия мужчины и после 30 нужно срочно быть замужем. К мужчинам эти ограничения по времени не применяются: в свои 40 я считаюсь холостяком и не собираю комментарии под публикациями, где меня пытаются поженить, в отличие от свободных ровесниц. Скажете, нечестно? Давайте разбираться, откуда все идёт и в чем на самом деле заключается наше счастье.

Давным-давно, еще до нашей эры, у нас же все берет истоки из далеких тысячелетий, у первобытных людей была тяжелая жизнь. Они охотились на мамонтов, иногда на леопардов, иногда их съедали те, на кого они охотились, и, конечно, там все надо было делать быстро, в том числе находить пару. Шло время, а возраст не менялся, потому что и Ромео с Джульеттой, по нынешним меркам, были детьми, и бальзаковские женщины, которым, оказывается, по 29-30 лет, считались старыми девами. Сейчас же другая реальность. Недавно читал, что до 45 лет человек считается молодым, а до 59-ти – зрелым. Я порадовался, конечно. В 40 такое услышать особенно приятно, что я еще, как минимум, 19 лет свежачком. Но послание “надо пораньше” все равно передается, как сто и двести лет назад. От этого все и страдают, что послание идет одинаковое, а времена меняются, реальность меняется.

У наших бабушек было принято именно так, и пропагандировалось много разных вещей, на мой взгляд, неактуальных сегодня. Тот же культ домохозяйства, культ женщин у плиты и многодетных семей. Женщины постоянно рожали, мужчины постоянно работали, и все были плюс-минус одинаковыми, выделяться было нельзя, потому что все заботились о том, что подумают соседи или начальство, а вдруг будут плохо относиться, проверять или вообще сошлют. Но многое поменялось, сейчас мы застали невероятное время глобальных перемен, в которые надо интегрироваться, и я убежден, что вообще не обязательно рожать детей, если совсем не хочется. Сейчас огромное количество вариантов сделать это в любом возрасте. В конце концов, можно усыновить, если вам 60… это, наверное, действительно поздно.

Общество уже, в таком масштабе, ничего не навязывает, скорее, навязывает старшее поколение, которому так же были вбиты в голову установки. Мы ведь всегда подсознательно ориентируемся на свою семью, даже если считаем, что они делают неправильно. И надо, в первую очередь, понять, что я – это не моя семья, какой бы она ни была: плохой, хорошей, пьющей или слишком верующей. Я просто родился в этой семье, но я не есть страхи моей мамы, я не есть категоричные суждения папы, бесконечные нотации и тревоги за будущее моей бабушки, алкоголизм моего дедушки – это все в качестве абстрактного примера. Я есть абсолютно новая форма жизни в новом времени, я отдельный индивид, и я делаю так, как чувствую. И чтобы отказаться от этих установок, нужно уметь слушать себя настоящего, свои истинные потребности и чувства, они, как правило, не через голову приходят, а через внутреннее ощущение.

Задайте себе вопрос: я хочу сейчас детей? Возьмите таблицу чувств и пройдитесь по ней. Что вы ощущаете? Отрицание, жесткое сопротивление или согласие? Наши чувства – это и есть голос своей истинной личности, а то, что играет в голове – это пластинка, которую поставили в детстве. Нужно четко слушать себя, лучший язык – это чувства.

На мой взгляд и на сегодняшний день, это ошибка – рано строить семью, уйти в детей и потом в 25 захотеть гулять и тусоваться. В наше время медицина шагнула вперед. Уже необязательно рожать, как раньше, в юном возрасте. Это актуально, что женщина до 30-35 лет занимается саморазвитием, самопознанием, встречается с мужчинами, плюс настолько стало доступно знакомиться и выбирать через соцсети и приложения, а выбор мужчин огромный и разнообразный (ну, потому что пластику не делают). Сейчас женщины понимают, что в этом возрасте можно делать карьеру, активно заниматься собой и необязательно быть привязанной к дому. Сейчас женщины, точно как и мужчины, занимают на всех позициях серьезные роли. Сейчас есть все скилы для того, чтобы женщина проживала жизнь яркой, реализовывалась, росла, и в какой-то момент, когда к ней придет естественная, а не физиологическая, готовность души, тела и психики, задумалась о детях. Какой мужчина захотел бы в 20 лет уйти в декрет, если пофантазировать на эту тему?! Это тот самый прекрасный возраст, который используется для набора знаний и саморазвития, чтобы найти себя, получить какой-то и любовный опыт, и погулять, чтобы было, о чем вспомнить, когда сядешь дома с тремя детьми и девайсами, которые сопровождают эту историю.

У женщин страх остаться одной есть, и он выше. Считается, что женщина, во-первых, в какой-то момент израсходует все ресурсы своего организма, а во-вторых, начинает взрослеть, и у нее меньше шансов найти себе мужчину. Хотя сейчас есть все возможности, чтобы выглядеть прекрасно, как ты сам того хочешь, в любом возрасте. И надо понимать, что с молодыми девушками мужчины – за исключениями, но в большинстве своем – выстраивают физиологические связи, и крайне редко это бывает родство душ. Все-таки, когда большой разрыв в возрасте, очень сложно быть счастливым во всех аспектах жизни. Да, телесность там будет присутствовать, но многие мужчины, сколько я знаю, рано или поздно выбирают приблизительно ровесниц. Потому что и гормональный фон уже не такой яркий, как в молодости, и потребности уже не такие, и постепенно из телесности мужчина переходит, грубо говоря, на другие энергии. Ему нужно и поговорить, и чтобы чувствовали, болезни понимали и немощи твои не просто знали, а могли идентифицировать и ощутить.

У мужчин этот страх в меньшей степени, потому что мужчины не рожают, это серьезная разница. Да, они делают потомство, но не ходят 9 месяцев с животом, у них не меняется гормональный фон, у них нет этих “прекрасных”, “волшебных” ощущений, и потом они не кормят ребенка, только что зарабатывают на это. Первые несколько лет мать вообще выпадает из жизни и впадает в реалии “я и ребенок”. Мужчины меньшим жертвуют, разве что своей свободой. Про деньги я не говорю, потому что если ты нормально зарабатываешь, содержать женщину с ребенком практически то же самое, что самому постоянно пировать. Это не проблема.

Мы более склонны держаться мифа о свободе, но и тут тоже пока готовность не придёт и не придет в жизнь человек, который будет давать эту свободу в полной мере, и при этом будет давать и душевный контакт, и телесный, и энергетический, то есть пока паззл не совпадет. А совпасть он может абсолютно в любом возрасте: у кого-то в 20, у кого-то в 30, у кого-то в 40 или 50.

Мужчина и в 50 товар на выданье, потому что с возрастом выглядит лучше, чем подростком, это факт. Мужчина – это некий гарант защиты, сохранности, силы и безопасности семьи. Мужчина-подросток – это гадкий утенок. Даже если у него красивое лицо, в нем нет мужественности, без опыта он не вызывает доверия, и с ним не хочется создать семью. Возможно, женщине с ним хочется что-то попробовать один раз, как экзотику, но на этом все.

Ради того, чтобы родить ребенка, жертвовать своим счастьем не надо. Соглашаться на то, что есть, за неимением лучшего, и ставить какие-то рамки не надо. Когда мы идем в рамки – находим первого встречного, пятого, десятого, подгоняем его под свои шаблоны в голове, что-то дополняем, досочиняем и дорисовываем картинку, потому что надо, время пришло, надо срочно идеализировать. И дали вы ему эту роль, а прошло время, кот из мешка выпрыгнул и все начало рушиться. И тут два сценария: либо семья была такая, что гайки закрутили очень сильно и до последнего будут терпеть, либо будут бесконечно разбегаться.

Современная женщина не будет одна, проблема лишь в том, что она в какой-то момент может поставить на себе крест и перестать заниматься всеми аспектами своей жизни, своей красоты, тела, интеллектуального и духовного роста. И когда она останавливается, тогда становится неинтересна противоположному полу, как и мужчина, который в какой-то момент стагнирует. То есть, когда принцип открытия новому, один из моих любимых принципов, перестает практиковаться в жизни, здесь и возникают проблемы с поиском противоположного пола и созданием семьи. Он заключается в том, что я живу не в прошлом, там меня уже нет, а есть данный день, время, 2020 год, и надо пользоваться тем, что происходит сейчас. Это единственный ключ к тому, чтобы быть счастливым во всех сферах жизни и в отношениях в том числе.