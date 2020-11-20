 

Илларионов: Сейчас складывается новая украинская общность, которая не позволит разорвать страну, как бы это ни хотелось обитателям Кремля

20.11.2020, 18:46, Новости дня

Экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов рассказал в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман, что находится в Украине в одном из самых длительных визитов. 

Он отметил, что результаты местных выборов, которые прошли 25 октября, показали: украинское общество разделено. 

“И мы видим, что, например, тот же самый северо-восточный сосед – точнее, его хозяин [президент РФ Владимир Путин] – хотел бы эксплуатировать реально существующие различия в Украине, но для своих целей – хочет разорвать Украину. Для меня лично было очень важно понять, удадутся ли ему эти проекты по растаскиванию Украины или нет. И, на мой взгляд, хотя различия в регионах существуют реальные, но сейчас складывается новая украинская общность, которая, если специально не сыпать соль на рану, не разрывать их, не позволит разорвать страну, как бы это ни хотелось обитателям Кремля”, – сказал он. 

Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полный текст интервью. 

Илларионов, говоря о своих наблюдениях, отметил, что между гражданами Украины и России есть “некоторые вещи, которые нас роднят, в которых люди по-прежнему очень похожи, но есть вещи, которые делают нас весьма различными”

“Прямо скажу, что особенно, может, в эти последние шесть с лишним лет украинцы ценят независимость, ценят суверенитет, ценят свой самостоятельный образ жизни”, – подчеркнул Илларионов. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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