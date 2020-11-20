 

Канадская компания подала в суд на Никопольский завод ферросплавов. Он принадлежит украинским олигархам

20.11.2020, 18:46, Новости дня

Канадская компания в области зеленой энергетики TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов за незаконное отключение от сети. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба компания на своей странице в Facebook.

По информации Elektrovesti.net предварительное слушание состоялось 18 ноября в Хозяйственном суде Киева. Следующее назначено на 16 декабря.

“Несмотря на украинское законодательство, запрещающее отключать производителей от сети без их разрешения, Никопольский завод ферросплавов нелегально отключил станцию TIU Canada 1 марта 2020. TIU Canada требует скорейшего подключения к электросети и намерен привлечь НЗФ и его акционеров к полной ответственности в соответствии с законодательством Украины и Канады “, – говорится в заявлении компании.

По информации издания, завод отключил электростанцию от сети и объяснил это ремонтными работами, ведь СЭС подключен к подстанции на территории НЗФ. Это привело к убыткам в более €200 тыс. и вероятному увольнению 30 работников.

“Мы имеем дело с типичным примером попытки оказания давления на иностранного инвестора и хищения активов со стороны олигархов. Как лидер в отрасли корпоративной социальной ответственности в Украине, мы надеялись, что такое поведение осталось в прошлом, но, увы, коррупция продолжается”, – сообщил генеральный директор TIU Canada Майкл Юркович. 

Компания TIU Canada работает в Украине с 2016 года. В 2018 была установлена Никопольская СЭС, рассчитанная на 10,5 МВт.

Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим предприятием Украины по производству силико- и ферромарганца. По данным “Европейской правды”, его контролирует группа EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука, а также группа “Приват” Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Боголюбова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Генпрокуратура Южной Осетии возбудила новое дело против правоохранителей

06.10 / В подмосковном лесу нашли тело новорожденного

20.09 / В России назвали спекуляциями заявление США о возвращении Совбезом ООН антииранских санкций

29.08 / Вирусолог сказал, когда может завершиться эпидемия коронавируса

19.08 / Демократическая партия США утвердила Байдена кандидатом в президенты

25.07 / Россия продолжает наращивать военное присутствие в Ливии – Пентагон

01.10 / Симоньян сделала вторую прививку от коронавируса

08.10 / В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом

05.08 / Задержан подозреваемый в убийстве человека в Москве 11 лет назад

28.06 / В мире: Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска