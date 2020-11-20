Путин заявил о четкой и слаженной работе российских миротворцев

20.11.2020, 18:40, Новости дня

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе работают четко и слаженно, сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании по российской миротворческой миссии в этом регионе.

«Пользуясь случаем, хочу отметить четкую, слаженную работу российским миротворцев. Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание наших миротворческих сил – остановить кровопролитие и избежать новых жертв», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Также президент отметил, что гуманитарные усилия РФ направлены во благо армянского и азербайджанского народов. «Все наши гуманитарные усилия, помощь должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народу. Мы сопереживаем всем. Всем, кто попал в беду», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что российские военные контролируют соблюдение перемирия в Карабахе. «Наши военные осуществляют эффективный контроль за режимом прекращения огня, который соблюдается обеими сторонами. Обстановка в целом стабилизировалась», – сообщил он.

Военные сопровождают беженцев, приводят в безопасное состояние жилые дома, дороги, социальные объекты, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами, указал российский лидер.

Путин добавил, что находится в постоянном контакте с лидерами Армении и Азербайджана. «Вы знаете, что я в постоянном контакте нахожусь со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане. И мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время в Армению, и в Азербайджан будет направлена российская межведомственная делегация», – сообщил президент.

Он отметил, что задачей делегации станет рассмотрение актуальных, самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня. «Рассчитываю, что предстоящие консультации помогут серьезно продвинуться на этих направлениях», – сказал Путин.

По мнению российского президента, приоритетным вопросом в Карабахе является поддержка жителей, пострадавших от боевых действий. «Как уже говорил на встрече 13 ноября, сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий», – отметил он.

В регионе создается межведомственный центр гуманитарного реагирования. «Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что урегулирование в Карабахе для РФ играет особую роль. «Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особую ценность и особое значение, играют особую роль», – сообщил президент.

В пятницу Агадамский район Карабаха покинули подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Процедура прошла в штатном режиме, внештатных ситуаций и другого рода провокаций не было, сообщил глава штаба российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.