Чем закончился многосерийный фильм “Казанова”

20.11.2020, 18:22, Разное

Холодные осенние вечера многие провели за просмотром популярного многосерийного фильма с участием Светланы Ходченковой и Антона Хабарова. В ноябре 2020 года вышел сериал “Казанова” о привлекательном гражданине СССР, который соблазняет женщин с тугим кошельком и вызывает интерес у КГБ. 19 ноября “Первый канал” показал восьмую серию кино, которая поставила точку в первом сезоне многосерийного фильма.

В стремлении скрыться от правоохранительных органов главный герой Игорь Апрельцев отправляется в Ленинград, откуда пытается эмигрировать, но попадает в ловушку. Мужчину избивают бандиты и забирают у него драгоценности. Кроме того, герой узнает, что его мать умерла, не осуществив мечту найти сына. А Полина, которую сыграла Светлана Ходченкова, узнает, что ждет ребенка от Апрельцева. Игорь не догадывается об этой беременности и начинает близкое общение с новой фавориткой, которая владеет дорогим автомобилем.

Появилась информация о том, что история про ловеласа-афериста до конца не закончена. На это намекают и сюжетные линии главных героев. В сериале “Казанова”, по словам Антона Хабарова, скоро появится новый сезон и зрители смогут вновь следить за развитием отношений любимых персонажей.