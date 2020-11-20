 

Борисова нашла объяснение участившимся жалобам артистов на безденежье

20.11.2020, 18:22, Разное

В беседе с журналистами Дана Борисова рассказала, что раньше знаменитости с нетерпением ждали новогодние праздники, ведь именно в эту пору можно было хорошо заработать. Зимой их гонорары увеличивались в несколько раз, но в сезоне 2020-2021 им пришлось забыть об этом источнике дохода.

По словам телеведущей, те, кто был “заточен” на новогодние корпоративы, теперь “сосут палец”. Они в полной мере ощутили все сложности, которые появились из-за ограничений.

Борисова также заговорила о Валерии Меладзе и Елене Воробей, которые недавно призвали общественность обратить внимание на бедственное положение артистов. В частности Дана поддержала идею юмористки о льготах на продукты питания для представителей шоу-бизнеса.

Телеведущая уверена: многие артисты оказались “за чертой бедности”, поэтому они нуждаются в поддержке от государства или благотворительных фондов.

Звезда передачи “Армейский магазин” не скрывает свои источники дохода. Телеведущая призналась, что получает гонорары с книг, а также зарабатывает с помощью рекламных публикаций в своем инстаграм-аккаунте. Дана Борисова отметила, что вовсе не выступает на закрытых вечеринках, как думают некоторые.



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