 

Во Франции оценили боеспособность российских военных в условиях Арктики

20.11.2020, 18:20, Разное

Французское издание Le Point разместило на своих страницах статью о российских вооружениях. Авторы публикации оценили боеспособность российских военных в экстремальных условиях Арктики.
Как сообщают французские журналисты, армия Российской Федерации достигла высочайших показателей своей боеготовности. Так, вооружения и техника, размещенные в арктической зоне, могут быть развернуты в течение всего лишь 48 часов. При этом российская военная техника способна занять практически весь периметр Арктики, отмечают в издании. Благодаря размещенным здесь 77 ледоколам, РФ может обеспечивать судоходство в регионе. Репортеры издания отмечают, что эти суда принадлежат как государству, так и частным компаниям.

Авторы статьи считают, что уже через десять лет РФ сможет увеличить свой арктический флот. До начала 2030 года здесь могут размещаться уже более сотни ледоколов РФ. В их числе будут и «Арктики», корабли нового класса, с усиленными возможностями. Так, Le Point информирует читателей, что подобного рода ледоколы оборудованы оснащением, пробивающим лет толщиной до трех метров.

Кроме того, стоит учитывать, что недавно в Арктике высадилась целая бригада российских военных. Как пишет «ПолитЭксперт», высадка военнослужащих в условиях экстремальных холодов, которые в регионе опускаются до минус тридцати градусов, для других стран пока является невыполнимой задачей, равноценной подвигу.



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