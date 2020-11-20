Необычный смартфон LG Stylo 7 с большим экраном, стилусом и четверной камерой показался на рендерах

20.11.2020, 18:20, Разное

В Сети появились первые рендеры нового смартфона с необычным внешним видом. При этом LG Stylo 7 оснащен стилусом, четверной камерой и большим экраном.

Как сообщают блогеры, пишущие на технотематику, новинку невозможно спутать с аппаратами других производителей. LG Stylo 7 продолжает линейку, представленную Stylo 5 и Stylo 6, поэтому в аппарате сохранились дизайнерские решения предыдущих моделей. При этом техностилисты южнокорейской корпорации смогли придать его внешности и непривычные черты. Стоит отметить, что технические характеристики планшетофона остались на бюджетном уровне, что сделает его более доступным для покупателей благодаря более низкой цене по сравнению с конкурентами. Необычность дизайна подчеркивает задняя панель гаджета, на ней разместились сразу два выделенных в корпусе блока. Верхний предназначен для квадрокамеры аппарата, в нижний же владелец LG Stylo 7 сможет прятать стилус после использования.

Кроме того, в смартфоне предусмотрены традиционный 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников и порт формата USB-C. Сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани устройства справа. На левую грань вынесены физические кнопки включения и выключения девайса, слот для SIM-карты и регулировки громкости воспроизведения. Параметры датчиков основной камеры пока не называются, их производитель расположил в вертикально ориентированном прямоугольном блоке с закругленными углами. Известно, что фронтальный объектив находится в вырезе в дисплее посредине вверху.

Сам экран размером в 6,8 дюйма плоский, без модных в последнее время закруглений, большинство блогеров сходятся во мнении, что это будет панель формата Full HD+. Его разрешение пока не сообщается, как и сведения о возможностях фото-видео-камер. Скорее всего, только во время презентации ближе к выходу в продажу раскроют и информацию о процессоре аппарата, а также вместительности флэш-накопителя и мощности аккумуляторной батареи.