В клинике «Чайка» опровергли информацию о закрытии медучреждения

20.11.2020, 18:18, Разное



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Оперштаб сослался на эксперта московского управления Роспотребнадзора Александру Нормову.

«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники “Чайка” в виде временного запрета деятельности. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщила Нормова.

Как сообщили МедПорталу в колл-центре лечебного учреждения, речь идёт о приостановке работы одного кабинета тестирования на коронавирус в отделении Москва-Сити. Запись и плановый прием пациентов ведутся в обычном режиме во всех отделениях.

В апреле Роспотребнадзор обязал частные клиники и лаборатории в течение двух часов сообщать о выявленных случаях коронавируса. Ведомство также обязало частные медучерждения проводить тестирование на COVID-19 только лицам, не имеющим признаков инфекционного заболевания и не контактировавших с заболевшими.