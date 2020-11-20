 

Мнение: Про сериал “Казанова”

20.11.2020, 18:10, Разное

Новый российский сериал "Казанова" посмотрела. Видел кто-нибудь?

Псхолог-следователь и жиголо-аферист.

Настроена я была скептически, понятное дело. Последние года в сериалах российских постоянно какие-то псевдо-психологи, "гипнотизеры", "психологи-и-хищники" и прочий мусор. Смотреть стыдно. Максимум одну серию я выдерживала и ту с трудом.

Здесь с самого начала тоже есть клише. Психологиня, брошенная мужем, со сложными отношениями с матерью, казанова-аферист, травмированный в детстве матерью. Когда до режиссеров дойдет, что связывать психологию с детскими травмами – дурной тон и даже дурной запах, фильмы про психологов начнут получаться лучше. В фильмах про взрослых людей их родителей и детство надо оставить в покое и не позориться.

Но, хотя от этого клише в сериале "Казанова" авторам так и не удалось отлепиться, все остальное у них получилось нормально, даже хорошо. (Режиссер К. Белевич, сценарист Д. Новоселов)

Психолог – симпатичная, умная женщина (С. Ходченкова), трогательная и внимательная, поэтому убедительно располагающая к себе людей.

Аферист – улыбчивый и уверенный (А. Хабаров), без хищного шарма, правда, но тоже вполне убедительный ловелас.

Аферы, которые придумывает аферист, немного притянуты за уши, но из жанра не выбиваются и динамичны.

Любовные линии тоже нормальные, у сценариста получилось сделать героя-нерыбу, хотя он и подыгрывал ему.

Исторический антураж убедительный, вполне себе СССР моего детства. Актеры хорошие.

Есть там некоторые промахи в плане психологии и рыбалки, но это если придираться, а придираться мне не хочется, на фоне бесконечного мусора в сериалах про психологов и хищников, все, что не плохо, кажется прекрасным.

Если хотите, посмотрите сериал и обсудим более предметно. А кто смотрел, сейчас пишите.

Мне интересно, видите вы, где самые хорошие моменты, а где не очень и почему?

Источник: Эволюция



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