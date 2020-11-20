Мэр Черкасс Бондаренко: Если правительство вводит локдаун, оно должно предложить людям действенную компенсацию

20.11.2020, 17:52, Новости дня

При введении карантина или локдауна центральная власть должна обеспечить хоть какую-то компенсацию людям, общинам и городам, которые от этого пострадают, заявил 19 ноября в эфире программы “Право на владу”, которая выходит на “1+1”, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

“Я готов пойти на любые шаги, которые не противоречат здравому смыслу. Но я должен понять, какую я компенсацию получу от правительства, какую компенсацию получит каждый гражданин Украины, который потеряет работу. Какую компенсацию получит городской бюджет, который недополучил 192 миллиона гривен, из бюджета развития – 500 миллионов? Вы представьте, сколько мы не построили дорог. А они в этот период строили дороги. Значит, нам нельзя строить дороги, а правительству можно”, – сказал городской голова.

Бондаренко считает, что таким образом власть готовилась к выборам, и оставила регионы без необходимых ресурсов.

“А как же выборы и локдаун выходного дня? Получается, что на выборы можно, а в магазин строительный нельзя”, – добавил он.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел в стране “карантин выходного дня”. Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

Против введения карантина проголосовали министр внутренних дел Арсен Аваков, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко и вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во Львове, Харькове и Днепре владельцы и сотрудники заведений питания, отелей и фитнес-клубов вышли на протесты против “карантина выходного дня”.

Бондаренко не увидел необходимости вводить карантин. Для небольших городов он посчитал его неуместным.