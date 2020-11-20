Белорусская оппозиция отреагировала на слова Алексиевич о тайном совете

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20.11.2020, 17:46, Новости дня

Белорусский оппозиционер Сергей Дылевский заявил, что не располагает информацией о создании нового координационного совета (КС), а сформированный ранее совет работает в штатном режиме.

«У меня об этом нет никакой информации. Координационный совет работает в штатном режиме», – цитирует РИА «Новости» Дылевского. Он добавил, что «в первый раз слышит» о создании нового совета.

Со своей стороны еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил, что старый совет продолжает работать. «Ничего неизвестно о подобных высказываниях (Алексиевич – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил он.

Ранее писательница, нобелевский лауреат и член действующего координационного совета Светлана Алексиевич, заявила, что белорусская оппозиция сформировала новый, на этот раз тайный совет. Она также отметила, что КС оппозиции больше нет.

В сентябре Алексиевич уехала из Белоруссии, она, как сообщалось, отправилась в Германию на лечение. Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входили семь человек.

Напомним, после выборов президента Белоруссии штаб экс-кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.



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