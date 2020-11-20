 

Мнение: Путина порвали…

20.11.2020, 17:32, Разное

В клочья! И где порвали? На родине президента, в Санкт-Петербурге.

Нет, конечно, порвали не самого Путина, а лишь его портрет, но шума все-равно было много. Даже полиция приехала разбираться. После того, как в полицию поступил сигнал от сотрудницы местной администрации, что в совете депутатов МО «Смольнинское» порвали портрет Путина.

Полиция приехала и один из визитеров, входя в помещение, произнес: «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего».

Депутаты «Смольнинского» Никита Юферев и Диана Серая рассказали, что между ними и администрацией возник конфликт:  в помещении, где проходят заседания, на стене висит портрет Путина, но депутаты во время своих собраний предпочитают вешать на его место портрет Пушкина.

Накануне Юферев обнаружил пропажу Пушкина и, как он сам написал в объяснении, порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Путина», потому что «был зол».

Сегодня история получила развитие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил: «Хочется только посоветовать им повесить [портреты] и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом…»..

Фотография  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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