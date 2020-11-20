Под Москвой женщина зарезала мужа на свой день рождения
20.11.2020, 17:28, Разное
В Дмитровском городском округе Московской области 54-летняя женщина отмечала свой день рождения в компании 50-летнего мужа. Во время алкогольной вечеринки между ними произошел конфликт, в ходе которого именинница схватила нож ип пырнула им своего спутника жизни, передает РИА ФАН. От полученных травм тот скончался еще до приезда скорой. Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело.
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