Под Москвой женщина зарезала мужа на свой день рождения

20.11.2020, 17:28, Разное

В Дмитровском городском округе Московской области 54-летняя женщина отмечала свой день рождения в компании 50-летнего мужа. Во время алкогольной вечеринки между ними произошел конфликт, в ходе которого именинница схватила нож ип пырнула им своего спутника жизни, передает РИА ФАН. От полученных травм тот скончался еще до приезда скорой. Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело.