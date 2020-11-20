Сновидения и путешествия во времени объединяет квантовая физика

20.11.2020, 17:26, Разное

Ученые выяснили, что между путешествиями во времени и сновидениями имеется связь. Оба этих явления объединяет квантовая физика, поскольку мозг способен заранее «предсказать» сюжет сна в рамках обратной причинности.

Природа сознания и все, что с ним связано сегодня для науки имеет множество тайн. Так, активность мозга во время сна и его способность управлять сновидениями содержит множество загадок. Однако результаты недавнего исследования позволили установить, что между этими процессами и путешествием во времени есть схожие черты.

Заключаются они в том, что оба этих процесса объединяет квантовая физика. Перед тем, как человек увидит сон, его пульс учащается, но во время стадии сновидения снижается. Это указывает на то, что мозг заранее «предсказывает» сюжет сна. В свою очередь возникает квантовая запутанность, ведь следствие предшествует причине. Теперь исследователи считают, что исследование сна позволит создать гипотетическую машину времени.