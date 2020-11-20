 

СМИ узнали о состоянии Меладзе после скандала с бойкотом новогодних шоу

20.11.2020, 17:26, Разное

СМИ на фоне скандала с бойкотом новогодних шоу узнали о состоянии популярного российского певца Валерия Меладзе. Оказалось, что он является очень богатым человеком.
Валерий Меладзе владеет недвижимостью, стоимость которой оценивается в 900 миллионов рублей. К тому же у него есть прибыльный бизнес. Знаменитость владеет элитным домом на Рублевке ценой в 2,5 миллиона долларов. К тому же он имеет особняк в Millennium Park. В данном районе стоимость недвижимости начинается от 600 миллионов рублей.

Журналисты Life узнали, что основной доход Валерий Меладзе имеет от корпоративов. Его часовое выступление оценивается в диапазоне 40-60 тысяч долларов. К тому же знаменитости принадлежит ТЦ «Винтаж», в год, согласно документам, он приносит 15 миллионов рублей чистой прибыли.

По мнению многих, Валерию Меладзе в период отсутствия доходов может помочь его родной брат Константин. Композитор и автор текстов выступает одним из совладельцев «Первого музыкального издательства».

Несколько дней назад Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних шоу. Он возмущен, что уже восемь месяцев у артистов нет возможности зарабатывать из-за пандемии коронавируса. Не все исполнители поддержали позицию Валерия Меладзе. В то же время пользователи социальных сетей преимущественно обрадывались возможной отмене традиционных «огоньков».



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