 

Pfizer и BioNTech запросили разрешение на экстренное использование вакцины

20.11.2020, 17:24, Разное


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Процесс рассмотрения документов займет несколько недель, а заседание консультативного совета FDA по проверке вакцины запланировано в декабре, сообщает телеканал CBNC. Если заявка производителей будет одобрена без задержек, вакцинация может начаться уже в декабре. Прививочная кампания будет осуществляться поэтапно, и первыми препарат получат медицинские работники и люди из группы риска — старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Следующими будут учителя, бездомные и заключенные. Последними вакцину получат дети и молодые люди.

Как заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla), подача заявки в FDA — это важная веха на пути к распространению вакцины от COVID-19 по всему миру.

«Теперь у нас есть более полное представление об эффективности и безопасности нашей вакцины, что вселяет уверенность в ее потенциале», – отметил Бурла.

18 ноября Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины BNT162b2 в 95% для всех возрастов, рас и этнических групп, в том числе пожилых людей, которые находятся в группе риска. Информация получена на основании окончательного анализа 170 подтвержденных случаев заражения среди 43 000 добровольцев, получивших две дозы вакцины, причем 163 заболевших были в группе плацебо.

Кроме того, препарат способствовал предотвращению тяжелого течения COVID-19 у заболевших добровольцев. В ходе испытаний было зарегистрировано 10 таких случаев, из них 9 — в группе плацебо.

16 ноября биотехнологическая компания Moderna оценила эффективность своей вакцины в 94,5% на основании промежуточного анализа. Это главный конкурент Pfizer и BioNTech, поскольку оба производителя при создании вакцины использовали технологию мРНК, которая потенциально сможет «тренировать» здоровую иммунную систему для выработки антител для борьбы с инфекцией.



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