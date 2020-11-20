Скандалы: «Скелеты в шкафу» от новых министров

20.11.2020, 17:00, Разное

Непубличные факты о назначенных главах минприроды, строительства и энергетики

«Важные истории» проверили биографии новых российских министров, назначенных в ноябре, и узнали, что некоторые из них спешно избавились от дорогостоящей недвижимости незадолго до назначения, а их родственники зарабатывают на госконтрактах и имеют отношение к банкротству предприятий ЖКХ. Президент России Владимир Путин 10 ноября подписал указ о назначении пяти новых министров. «Важные истории» изучили их биографии и крупные сделки с их участием и выяснили:

родственники и друзья нового министра природы и экологического развития Александра Козлова строят успешную карьеру в близких к нему госструктурах, а также получают и распределяют контракты на сотни миллионов рублей именно в тех отраслях, которые он курировал;

перед назначением на высокие должности Козлов продавал свое имущество компании, принадлежащей его матери и сестре;

министр строительства Ирек Файзуллин избавился от дорогой недвижимости прямо перед тем, как вступить в должность: часть он продал одной из крупнейших строительных компаний Татарстана, которая зарабатывает на госконтрактах;

сын министра энергетики Николая Шульгинова построил успешную карьеру в госкомпаниях — в том числе связанных с деятельностью его отца.

Министр природы и «пирамида Хеопса»

Новый министр природных ресурсов и экологии 39-летний Александр Козлов стал самым молодым в российском правительстве. Впрочем, «самым молодым» он становится не в первый раз. В 30 лет Козлов возглавил министерство ЖКХ Амурской области. В 33 стал мэром Благовещенска. В 34 — главой Амурской области и самым юным российским губернатором. В 37 — министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. Параллельно с карьерным ростом Козлова добивались успехов в бизнесе и на госслужбе его друзья и родственники. Причем нередко случалось, что они приходили к успеху именно в тех сферах, которые курировал Козлов.

«Лучший друг»

Спустя месяц после победы Козлова на выборах мэра Благовещенска директором крупного муниципального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление», отвечавшего за ремонт городских дорог, был назначен Денис Чайка — ровесник Козлова и, согласно соцсетям министра, его «лучший друг». Через несколько месяцев предприятие прекратило деятельность, но компании, зарегистрированные на родственников Чайки, и сейчас получают миллиарды рублей от государственных компаний Амурской области за дорожные работы. При этом большинство контрактов достаются этим фирмам в ходе закупок у единственного поставщика или на электронных аукционах без конкурентов.

В комментарии «Важным историям» Козлов подтвердил, что знаком с Денисом Чайкой, но отметил, что никогда не находился с ним в дружеских или приятельских отношениях.

Брат жены

Родственники Александра Козлова оказались не менее удачливы, чем друзья. Официально Козлов женился в 2015 году, однако со своей будущей женой Анной Логиновой познакомился задолго до свадьбы, в середине 2000-х. Осенью 2014 года, вскоре после избрания Козлова мэром Благовещенска, 24-летний брат его невесты Алексей Логинов учредил компанию «БУК», занимавшуюся управлением жилым фондом города. Прошло еще несколько месяцев — и Логинов, на тот момент уже шурин мэра, стал гендиректором подведомственного мэрии информагентства «Город».

В 2019-м, когда Козлов перешел на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Логинов возглавил крупную управляющую компанию «Амурская». Она заведует тремя территориями опережающего социально-экономического развития в Амурской области — специальными зонами с льготным налоговым режимом. «Амурская» — дочерняя компания «Корпорации развития Дальнего Востока», которая напрямую подчинялась Козлову. В 2019 году государство вложило в «Амурскую» полмиллиарда рублей.

Александр Козлов в ответе на запрос «Важных историй» отметил, что Алексей Логинов в своих профессиональных обязанностях никогда не взаимодействовал с Козловым. Сам Логинов отказался отвечать на вопросы «Важных историй».

Отец жены

Тесть нового министра Евгений Логинов — тоже успешный бизнесмен. В 2014 году, когда Козлов был мэром Благовещенска, он возглавил «Благовещенскую управляющую компанию», которую на четверть контролировало государство. В том же году компания стала самой крупной в Благовещенске. Если в 2013 году она обслуживала 23 дома, то в 2014-м — уже 833, это больше четверти жилищного фонда города.

Вскоре Арбитражный суд Амурской области ввел наблюдение в отношении «Благовещенской управляющей компании» из-за проблем с кредиторами. После этого Логинов покинул компанию. Сейчас она признана банкротом. В отчете арбитражного управляющего указано, что для определения того, было ли банкротство преднамеренным, у него «недостаточно информации», но восстановить платежеспособность компании уже невозможно.

Один из бывших директоров «Благовещенской управляющей компании» Андрей Лобышкин рассказал «Важным историям», что, по его мнению, банкротство могло быть неслучайным: «На основе „Благовещенской управляющей компании“, где я был директором, организовали еще две управляющие компании — с тем же персоналом, на той же базе. Только директор другой. У одной даже и название то же самое: ООО „БУК“, то есть опять „Благовещенская управляющая компания“, только другая. Вторая, насколько я помню, называлась „Восток“. На старой УК оставили все проблемные дома и долги, а беспроблемные дома и все средства перевели на две новые. После этого старую компанию со всеми ее долгами попросту обанкротили».

Частными компаниями «БУК» и «Восток», получившими, по словам Лобышкина, все беспроблемные активы обанкротившейся управляющей компании с госучастием, владел тоже Евгений Логинов.

«Меня пригласили побыть директором чисто номинально. Я не знал, что у них уже вводили наблюдение и была куча проблем, поэтому согласился. А потом посмотрел на их схемы и сказал: „Извините, ребята, я в ваши игры играть не буду“. Меня предупредили, что у компании много долгов, которые могут на меня повесить как на козла отпущения, и я ушел», — говорит Лобышкин. (С директора, который пришел на смену Лобышкину, взыскали больше 200 тысяч рублей по делу о банкротстве. — Прим. ред.)

На управляющих компаниях карьера в ЖКХ для тестя Александра Козлова не закончилась. В 2016 году, когда Козлов перешел на пост губернатора Амурской области, Евгений Логинов начал руководить муниципальной «Эксплуатационно-хозяйственной службой», которая принадлежит администрации Благовещенска. С 2015 года компания активно распределяет государственные деньги, организуя для города самые разные работы: от поставок теплоэнергии и автомобилей до подготовки мест для захоронений и ремонта объектов культурного наследия. С 2011 года она заказала работ больше чем на 200 миллионов рублей, большую часть — при Евгении Логинове.

«Важным историям» не удалось связаться с Евгением Логиновым: по телефонам его компаний никто не отвечал. Сын Логинова отказался отвечать на вопросы журналистов.

Александр Козлов рассказал «Важным историям», что конфликта интересов в случае с его тестем не было: Евгений Логинов возглавлял «Благовещенскую управляющую компанию» до того, как Козлов женился на его дочери. Кроме того, министр утверждает, что эта компания не была крупнейшей в городе и управляла неблагоустроенным жилым фондом с высоким риском неплатежей, в результате чего и обанкротилась.

Мать и сестра

В октябре 2016 года СМИ сообщили о строительстве двухэтажного особняка для амурского губернатора в элитном районе села Белогорье на берегу реки Зея. Александр Козлов тогда связал «информационный вброс» с предстоящими выборами и сказал, что не имеет отношения к этой стройке: «У меня нет дома, я живу в квартире. Мы долго обсуждали этот ролик, который появился в соцсетях, и можем сказать, что такое можно было снять возле любой пирамиды Хеопса». Как выяснили «Важные истории», эта «пирамида» все же оказалась не чужой для Козлова. Согласно выписке из Росреестра, часть участка, на котором строился особняк, принадлежала Александру Козлову с 2014 по 2016 год. Он продал ее всего за восемь дней до того, как о доме написали журналисты. Причем продал компании, которая принадлежала его родственницам. В ответе «Важным историям» Козлов подтвердил эту информацию.

Сейчас участком и особняком владеет компания «Спецпромстрой». Ее главный акционер — компания «Спрут». Владелицы «Спрута» — Ирина Козлова, мать Александра Козлова, и Евгения Филатова, его младшая сестра. Филатова начала предпринимательскую карьеру довольно рано. Совладелицей компании она стала в 23 года, когда еще училась в Амурском государственном университете на дизайнера.

На «Спецпромстрой» записаны участки и строения в Благовещенске и Райчихинске, где Козлов учился и работал. Некоторые участки компания купила у самого Козлова за год до того, как он стал мэром и был вынужден начать декларировать имущество. Благодаря этому в декларации мэра за 2014 год отображен только один участок. Впрочем, он через три года тоже перешел к «Спецпромстрою». Есть и квартира в Москве — в Звонарском переулке, купленная как раз перед переходом Козлова на должность федерального министра и его переездом в столицу. Квартира площадью 76 квадратных метров расположена в самом центре города, в шаговой доступности от Красной площади. Отвечая на вопросы «Важных историй», министр заявил, что не живет в Звонарском переулке, но не сказал, действительно ли эта квартира принадлежит фирме его родственниц.

Кадастровая стоимость всей недвижимости «Спецпромстроя» на 1 ноября 2020 года — 54 миллиона рублей. Рыночная цена гораздо выше: одна лишь московская квартира могла обойтись компании примерно в 39 миллионов (если считать по цене квадратного метра в этом доме в 2020 году).

Кроме того, на «Спецпромстрой» зарегистрирована значительная часть автотранспорта Козловых. Всего с конца 2013 года на компанию было записано 16 легковых машин, среди которых были и раритеты: ГАЗ-21, как у Владимира Путина, и ЗИЛ 41047, как у Михаила Горбачева. В настоящее время «Спецпромстрою» принадлежит пять люксовых автомобилей. Судя по фотографиям в сети, как минимум один из них, Mercedes AMG G63, теперь обитает в Москве — как и министр Козлов.

Последние два года компания «Спецпромстрой» убыточная. Прибыли от продаж, которая была у фирмы до этого, явно не хватало для покрытия расходов на дорогостоящую недвижимость и автомобили. Сестра министра работает преподавателем в детской художественной школе. Бизнес его матери, судя по отчетности, не приносит достаточно прибыли. Сам Козлов с супругой, согласно официальным декларациям, с 2014 по 2019 год заработали всего 27,5 миллиона рублей. Таким образом, происхождение денег, потраченных на все перечисленные выше покупки (если они делались по рыночной цене), остается неизвестным.

Евгения Филатова не ответила на вопросы «Важных историй». С Ириной Козловой журналистам связаться не удалось. Александр Козлов не прояснил происхождение доходов матери и сестры, отметив, что они не являются госслужащими и могут самостоятельно владеть бизнесом. Полностью ответ министра вы можете прочитать здесь.

Министр строительства и президентское соседство

Новый министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин приехал из Казани, где последние десять лет возглавлял министерство строительства Татарстана. Его назначение совпало с повышением по госслужбе его земляка Марата Хуснуллина, который в 2020 году стал заместителем председателя Правительства и теперь курирует строительную отрасль России. Чиновники уже работали вместе: с 2005-го по 2010 год Ирек Файзуллин был заместителем Марата Хуснуллина, на тот момент министра строительства Татарстана.

Президент Татарстана

Ирек Файзуллин близок и к главе Татарстана Рустаму Минниханову, члену Госсовета при президенте России. Из-за поправок к Конституции, вступивших в силу в июле 2020-го, Госсовет больше не просто совещательный орган без каких-либо реальных полномочий — он может напрямую влиять на работу всех органов власти. Рустам Минниханов в Госсовете возглавляет рабочую группу по вопросам строительства. Так трое земляков — Ирек Файзуллин, Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов — стали главными лицами в строительной отрасли страны.

Министра строительства Ирека Файзуллина и президента Татарстана Рустама Минниханова связывают не только деловые отношения и интерес к строительству. Они соседи — причем свое имение Ирек Файзуллин купил у Минниханова.

В сентябре «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) выпустил расследование о правящей элите Татарстана, в котором показал роскошные владения семьи Миннихановых в деревне Ильино недалеко от Казани. «Важные истории» выяснили, что семья Файзуллиных до осени 2020 года владела недвижимостью по соседству. По сравнению с резиденцией президента Татарстана у Файзуллиных довольно скромный участок — площадью около четырех тысяч квадратных метров. Еще один их влиятельный сосед — Иван Егоров, депутат Госсовета Татарстана и гендиректор холдинга «Ак Барс», одного из крупнейших в республике.

Дом и участок Файзуллиных изначально принадлежали Рустаму Минниханову, затем его сыну Иреку Минниханову. В 2009 году их купил Ирек Файзуллин. На тот момент он был заместителем министра строительства, а Рустам Минниханов — премьер-министром Татарстана. Когда в 2010 году Минниханов стал президентом республики, он повысил Файзуллина до министра строительства.

Судя по объявлениям о продаже недвижимости в деревне Ильино, участок Файзуллина стоит около трех миллионов рублей. С учетом выхода к воде и соседа-президента — скорее всего, в несколько раз больше. А стоимость дома площадью 600 квадратных метров может начинаться от 12 миллионов рублей.

Как выяснили «Важные истории», помимо имения в Ильине, Файзуллин и Минниханов до недавнего времени соседствовали и в поселке Боровое Матюшино в Лаишевском районе Татарстана. У Рустама Минниханова там дачный дворец, о котором тоже рассказывал ФБК, а у Ирека Файзуллина — два дома площадью 144 и 71,5 кв. м в дачном некоммерческом товариществе «Лес». Их купила жена министра Гузалия Файзуллина в 2009 году. На сайтах объявлений в этом районе дома с такой площадью стоят от трех до 10 миллионов рублей.

В целом в 2009 году семья Файзуллиных, по оценкам «Важных историй», могла потратить на недвижимость от 20 до 30 миллионов рублей, если ориентироваться на цены 2020 года. Декларации Ирека Файзуллина доступны только за 2014–2015 годы. Судя по ним, тогда он зарабатывал до четырех миллионов рублей в год, а его жена Гузалия — до 300 тысяч.

В октябре 2020 года, буквально за месяц до официального вступления в должность, министр Файзуллин продал дом и землю в Ильине фирме «Евростройхолдинг+». Эта компания в последние годы стала одним из главных застройщиков Татарстана. Она занималась реставрацией Казанского цирка, строительными работами в Кремле, воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери, сейчас реконструирует зоопарк. Владелец компании Владимир Казилов стал «Строителем года — 2019» в Татарстане. У «Евростройхолдинга+» больше ста госконтрактов на общую сумму 19 миллиардов рублей. Основной заказчик — «Главинвестстрой» Татарстана, подконтрольный министерству строительства республики.

В «Евростройхолдинге+» не ответили «Важным историям», зачем компании понадобилось имение Файзуллина на берегу реки и по какой цене оно было куплено.

В сентябре 2020 года жена министра Гузалия Файзуллина (по закону ее недвижимость будет отражена в декларации мужа) подарила два дачных дома в поселке Боровом Матюшино дочери Лилии Ажимовой (в девичестве Файзуллиной). Так перед вступлением Ирека Файзуллина в должность министра строительства супруги избавились от всей своей недвижимости.

Помимо домов и участков, «Важным историям» удалось найти родственников Ирека Файзуллина, которые построили успешную карьеру в строительной отрасли не только Татарстана, но и Москвы.

Муж дочери

Муж дочери министра Лилии Ажимовой (Файзуллиной) — Тимур Ажимов — работает первым заместителем гендиректора «Татинвестгражданпроекта», госпредприятия, которое разрабатывает проектную документацию и генпланы для большинства государственных строек Татарстана.

В 2010 году, когда Ирек Файзуллин был гендиректором «Татинвестгражданпроекта», Тимур Ажимов работал его помощником. Когда Файзуллин стал министром строительства республики, Ажимов стал помощником министра. На тот момент ему было всего 26 лет. Он работал с Файзуллиным до 2014 года, а затем перешел в министерство транспорта, где сразу занял должность заместителя министра, после чего продолжил карьеру в «Татинвестгражданпроекте».

Брат Тимура Марат Ажимов — заместитель гендиректора «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» в Москве и владелец недвижимости на Рублево-Успенском шоссе, где расположены одни из самых дорогих жилых участков в стране. Компания распределяет госконтракты на строительство социальных объектов, жилья по реновации и других заказов от московской мэрии.

Сын

Сын Ирека Файзуллина Алик успел поработать в федеральном Министерстве строительства раньше отца. С 2014 года он упоминался в документах ведомства как заместитель директора Департамента жилищной политики Минстроя России. Тогда ему было 25 лет. На следующий год Алик Файзуллин возглавил «Научно-исследовательский аналитический центр», учрежденный Комитетом Москвы по ценовой политике в строительстве. Алик Файзуллин успел побывать членом совета директоров проектного института ГипроВТИ в Казани и руководителем фирм, связанных с производством мяса.

На момент публикации текста Ирек Файзуллин не ответил на запрос «Важных историй».

Министр энергетики и успехи сына

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее возглавлял «Русгидро» — энергетическую компанию с 60-процентным государственным участием, которая владеет российскими гидроэлектростанциями.

В августе 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что возбудила антимонопольное дело против «Русгидро». По версии ФАС, при строительных работах на крупнейшей в России ГЭС — Саяно-Шушенской в Хакасии — «Русгидро» создавала преимущества для фирмы «Стройлайн» и тем самым ограничивала для других подрядчиков возможность побороться за контракты энергетической компании. Речь о событиях 2015–2018 годов, когда Николай Шульгинов руководил «Русгидро».

Также Счетная палата не раз критиковала «Русгидро» за то, что она срывает сроки строительства электростанций и повышает стоимость работ по сравнению с изначальной. Министерство энергетики в начале 2020 года грозилось оштрафовать компанию за срывы сроков.

О доходах бывшего главы «Русгидро» известно немногое. Большинство руководителей компаний с государственным участием публично отчитывались о доходах только за 2013 год, когда Владимир Путин подписал соответствующий указ. Это вызвало недовольство многих топ-менеджеров — и уже через год правительство разрешило им не раскрывать доходы публично.

У Шульгинова декларация доступна только за 2013 год. Тогда он был первым заместителем председателя правления «Системного оператора Единой Энергетической системы» и за год заработал 42 миллиона рублей. Его жена — пять миллионов. Супруги владели недвижимостью в Испании и России.

«Важные истории» обнаружили, что участки Шульгиновых общей площадью пять тысяч квадратных метров и два трехэтажных дома (860 и 260 квадратных метров) расположены в деревне Власово Одинцовского района Московской области, в 80 километрах от столицы. Такая недвижимость, судя по объявлениям о продаже похожих объектов, может стоить от 50 миллионов рублей.

Эти дома и участки супруги Шульгиновы в 2019 году подарили своему сыну Роману Шульгинову и некой Ирине Задорожней (предположительно, их дочери).

Сын

«Важным историям» удалось выяснить, что сын Шульгинова Роман пошел по стопам отца и успешно строит карьеру в госкомпаниях.

Сейчас Роман Шульгинов — топ-менеджер «Ростелекома». До этой должности он успел поработать в энергетике, как и его отец.

Сразу после армии, в 1997 году, он начал работать экономистом в компании «Ставропольэнерго» в Пятигорске, где его отец тогда был начальником Центральной диспетчерской службы. С 1998 по 2012 год Роман Шульгинов занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях: сначала в «СтавТелеСот», затем в «ВымпелКоме».

В 2012 году отец и сын вместе работали в «Системном операторе Единой энергетической системы». Николай Шульгинов — заместителем председателя правления, Роман — советником гендиректора сибирского филиала.

До 2017 года Роман Шульгинов работал в структурах, связанных с «Единой энергетической системой», в том числе руководил департаментом в государственной энергетической компании «Россети», которая управляет всеми сетями электропередач в России. В 2017 году он перешел в «Ростелеком».

Но связи с энергетикой сын министра не порвал. Романа Шульгинова называют председателем Совета директоров фирмы «Электра», которая ведет совместные проекты с компанией «Россети». Таким образом, новый министр энергетики Николай Шульгинов и его сын (оба не ответили на наши вопросы) вновь работают на одном поле.

Дмитрий Великовский, Юлия Алыкова, Полина Ужвак