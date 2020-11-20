Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына

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20.11.2020, 16:58, Новости дня

Мария Опанасюк, участница дуэта Anna Maria, в интервью, опубликованном 20 ноября на сайте издания “КП в Украине”, заявила, что у нее не было цели скрывать рождение сына, который появился на свет три года назад.

По словам артистки, она просто не афишировала этот факт, считая, что публикации на страницах группы в социальных сетях должны быть о творчестве.

Мария Опанасюк отметила, что, будучи на восьмом месяце беременности, продолжала выступать, но благодаря крою сценических нарядов живот был незаметен.

Певица рассказала, что крестной мамой сына, которого они с мужем Вадимом назвали Львом, стала ее сестра Анна Опанасюк.

О том, что Мария Опанасюк три года назад родила сына, стало известно 17 ноября. “До этого момента мы никому этого не рассказывали и не писали об этом в соцсетях”, – заявила тогда певица.

Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк. Анна Опанасюк скрывает подробности личной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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