Кто ворует на “Большом строительстве” и COVID-19? 20 ноября в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”
20.11.2020, 16:58, Новости дня
В эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” 20 ноября обсудят результаты местных выборов, а также то, как осваиваются государственные средства, выделенные на “Большое строительство” и борьбу с COVID-19. Об этом сообщается на странице “Шустер Online” в Facebook.
Гости студии:
заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
глава партии “Слуги народа” Александр Корниенко;
лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко;
сопредседатель “Европейской солидарности” Артур Герасимов;
сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко;
глава партии “Голос” Кира Рудык;
мэр Днепра Борис Филатов;
мэр Львова Андрей Садовый;
кандидат на должность городского головы Львова от “Европейской солидарности” Олег Синютка;
кандидат на должность городского головы Черкасс от “Голоса” Виктор Евпак;
председатель “Укравтодора” Александр Кубраков;
народный депутат от “Слуги народа” Александр Трухин;
экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский;
бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян;
старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов.
Программа начнется в 21.00. Она также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.
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