 

Арахамия, возможно, заразился COVID-19. Сейчас он на самоизоляции

20.11.2020, 16:58, Новости дня

Народный депутат, глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия, вероятно, заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции и ждет результатов повторного тестирования. Об этом сообщила агентству “Интерфакс-Украина” пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук.  

“Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест – отрицательный. Он из-за этого ушел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результатов еще одного тестирования“, – сказала Палийчук.

Она добавила, что результаты повторного тестирования ожидаются завтра, 21 ноября.

11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и будет работать дистанционно.

Днем позже сообщил о болезни первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По состоянию на 16 ноября было известно о 27 депутатах, которые болеют COVID-19, а также о 24 сотрудниках аппарата парламента.

19 ноября о болезни на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции “Европейская солидарность” и экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Дочь Назарбаева подтвердила сообщения о смерти сына

07.08 / Ловрен дебютирует в “Зените” в матче за Суперкубок

24.07 / РФ на переговорах в Минске отказывается утвердить согласованные 13 районов для разминирования – украинский дипломат

15.09 / Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью внесения залога

09.10 / МО Азербайджана сообщило об ожесточенных боях в Карабахе

28.07 / Одесский припортовый завод пытаются дестабилизировать при помощи информационных атак – пресс-служба завода

29.08 / Грузия дала свое объяснение событиям в Южной Осетии

12.07 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из вьетнамского Хошимина в Иркутск

08.09 / Козак примет участие во встрече советников лидеров стран “Нормандской четверки” – СМИ

17.10 / Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска