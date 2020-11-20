Арахамия, возможно, заразился COVID-19. Сейчас он на самоизоляции

20.11.2020, 16:58, Новости дня

Народный депутат, глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия, вероятно, заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции и ждет результатов повторного тестирования. Об этом сообщила агентству “Интерфакс-Украина” пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук.

“Мы не можем подтвердить информацию, что он действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест – отрицательный. Он из-за этого ушел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результатов еще одного тестирования“, – сказала Палийчук.

Она добавила, что результаты повторного тестирования ожидаются завтра, 21 ноября.

11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и будет работать дистанционно.

Днем позже сообщил о болезни первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По состоянию на 16 ноября было известно о 27 депутатах, которые болеют COVID-19, а также о 24 сотрудниках аппарата парламента.

19 ноября о болезни на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции “Европейская солидарность” и экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.