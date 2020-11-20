В польских спецслужбах рассказали, как защищают дружбу с Америкой от кремлёвской пропаганды

20.11.2020, 16:56, Новости дня

Поскольку Польша уже давно не состоит в советском лагере, тесное военное сотрудничество с США для неё имеет ключевое значение и гарантирует безопасность, уверен пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын. В интервью Defence24 он предупреждает, что Москва активно противодействует укреплению восточного фланга НАТО, в том числе разжигая антиамериканские настроения.



Reuters

Страны НАТО и ЕС, в особенности США, всё чаще сравнивают нынешний период активности внешней разведки на своей территории с временами холодной войны. Однако для Польши эти сравнения неуместны, потому что период холодной войны представлял для неё совершенно иную реальность. «Тогда мы были частью мира, в котором преобладала советская Россия. В коммунистическое время спецслужбы очень прочно закрепили Польскую Народную Республику в советском мире», — объяснил в интервью Defence24 пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

В беседе он рассказал, что, учитывая географическое расположение Польши в Центральной Европе и то, что она самая большая страна на восточном фланге НАТО и ЕС, здесь естественным путём пересекаются интересы различных стран. «В последние годы мы наблюдаем рост активности иностранных спецслужб, эта тенденция, в частности, связана с тем, что мир в этой части Европы стал менее стабильным — мы до сих пор выступаем свидетелями российской войны против Украины, ранее мы могли наблюдать за различными актами агрессии с российской стороны. Это также выступает в роли фактора, активизирующего деятельность иностранных спецслужб на территории Польши», — пояснил Жарын.

«Мы имеем дело с повышенной активностью глобальных игроков, таких как Россия, Китай и Турция. На эти глобальные тенденции накладывается растущее значение Польши в НАТО. Укрепление восточного фланга альянса лишь повысило интерес зарубежных служб к ситуации в нашей стране. К аналогичному эффекту привело содействие Польши в оказании помощи Украине», — добавил он.

Станислав Жарын заверил, что в 2021 году польские спецслужбы будут располагать всеми необходимыми финансовыми ресурсами, добавив при этом, что именно на секретные службы возлагается особая ответственность за безопасность Польши.

Более того, в беседе он отметил, что именно присутствие союзников на территории Польши особенно повышает безопасность Польши и расширяет возможности сотрудничества с её самым главным военным союзником — США, а также увеличивает значение Варшавы в НАТО. Конечно, американское присутствие также является проблемой для польских спецслужб. Места нахождения союзных войск представляют особый интерес для иностранных служб, которые пытаются узнать, как действует НАТО и только что созданные польско-американские советы, добавил он.

«С одной стороны, мы имеем дело с очень сильным укреплением польской безопасности, а с другой — с серьёзным вызовом для польских служб в плане прикрытия контрразведкой частей, находящихся в Польше», — констатировал пресс-секретарь.

Спецслужбы постоянно выявляют случаи дезинформационной деятельности, направленной на разжигание антиамериканских настроений в польском обществе, публикуют и анализируют модельные примеры российской дезинформации в этом направлении. По мнению Станислава Жарына, поляки должны понимать, с какой целью публикуется определённый контент, что за этим стоит и каким образом информационное пространство используется для дестабилизации военного сотрудничества с США.

«Как для Польши, так и для всего восточного фланга НАТО это сотрудничество имеет ключевое значение. Интенсивность дезинформации России, противодействующей укреплению восточного фланга НАТО, выступает сигналом того, что это также очень важная тема и для Российской Федерации. Американское военное присутствие — это то, что постоянно находится под прицелом кремлёвской пропаганды», — резюмирует в интервью Defence24 пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.