 

Китай запустит через Россию высокоскоростной поезд

20.11.2020, 16:54, Новости дня

Развитие Нового Шелкового пути предполагает надежное железнодорожное сообщение между Китаем и Европейским Союзом. Большинство дорог при этом проходит по территории Российской Федерации.

До сих пор по ним двигались только грузовые поезда, но в Китае решили запустить и пассажирский маршрут. Причем, двигаться он должен на огромной скорости. По словам разработчиков, локомотив способен разогнать состав до 400 км/ч. Вопрос только в том, существуют ли в РФ такие участки дороги?

Впрочем, китайцы уже думают об адаптации. У поезда будет «гибкая» колея, чтобы проехать по РФ, Монголии и Казахстану и без задержек попасть в ЕС. Также решают проблему российских контактных сетей. Одни у нас раздают переменный ток, другие – постоянный.



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