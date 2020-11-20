 

В России предложили ввести новые выплаты перед Новым годом

20.11.2020, 16:34, Разное

Ветераны Великой Отечественной войны могут получить десять тысяч рублей в конце этого года. Выплата будет единовременной, отметил член Общественной палаты в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению Султана Хамзаева, благодаря этой мере ветераны смогут купить еду к новогоднему столу. Эта сумма поможет пожилым гражданам в тяжелый период пандемии коронавируса.

Отметим, что в 2019 году в некоторых регионах страны будут отменены праздничные гуляния в честь Нового года. Россиян просят реже посещать общественные места и носить медицинские маски и перчатки.

По последним данным, ковидом в стране заболели 2,03 миллиона граждан. Выздоровели и покинули медучреждения 1,55 миллиона человек. Скончались 35,31 тысячи россиян, уточнили в оперштабе.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил об изменении порядка выплат больничных и материнских пособий. С 2022 года россияне будут получать деньги напрямую из фонда соцстрахования.

Нововведение должно значительно ускорить время получения россиянами выплат. Также работодателям больше не нужно быть посредниками в этом деле. Система уже работает в нескольких регионах.



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