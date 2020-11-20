Странный пожар в Иркутске: бомж заживо сгорел в дорогой новостройке

20.11.2020, 16:34, Разное

Мужчина без определенного места жительства заживо сгорел в элитном многоэтажном доме в Иркутске. Ему было 63 года.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Терешковой. Неизвестно, имело ли место убийство или самоубийство, но местные жильцы жаловались на бродяг, которые постоянно ночевали в подъезде и даже угрожали другим. После инцидента бомж еще некоторое время находился в сознании. Жильцы вызвали скорую помощь, но мужчина умер в больнице. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает телеканал “360”.