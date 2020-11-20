Лиза Арзамасова удивила поклонников образом в кимоно и ботинках-берцах

20.11.2020, 16:32, Разное

В своем микроблоге Instagram Лиза Арзамасова опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в необычном образе. Актриса позирует на улице в японском кимоно цвета хаки с небольшим лаконичным принтом и грубых ботинках-берцах.

25-летняя Лиза Арзамасова написала, что это ее «настроение дня». Свой образ она дополнила широким поясом насыщенного морского оттенка, плотными черными колготками, небольшими ювелирными украшениями и ярким мейкапом, акцент в котором был на глазах.

Звезду «Паниных дочек» подписчики засыпали комплиментами, отметив, что наряд у нее достаточно необычный для городского «лука». Некоторые признались, что после такого перевоплощения они не сразу узнали Лизу Арзамасову. Фолловеры написали, что «каждый образ заставляет играть красоту актрисы новыми оттенками».