Стас Садальский с перебинтованными ногами поделился рецептом лечения COVID-19

20.11.2020, 16:32, Разное

В своем микроблоге Instagram Стас Садальский опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с перебинтованными ногами, напугав своих подписчиков. Актер написал в комментариях к посту рецепт лечения от COVID-19, который не является официально рекомендованным врачами.

Стас Садальский признался, что он не боится уколов, поэтому если будет нужно, сделает инъекцию. Свое намерение артист подкрепил снимком, на котором он сидит в ожидании процедуры. Также он решил поделиться методом, который, по его мнению, является самым действенным при коронавирусе. Его описал профессор Константин Покровский, а выживаемость, как отметил актер, а данном случае составляет до 99%. Однако фолловеры раскритиковали рекомендации Стаса Садальского и отметили, что в каждом конкретном случае пациенту нужна индивидуальная консультация врача.

По поводу своей болезни актер ничего не рассказал, хотя поклонники предположили, что его перебинтованные ноги говорят о проблемах с суставами. Стас Садальский признался, что пока не намерен прибегать к крайнему методу и делать операцию. Медики советуют ему оттягивать этот момент как можно дольше. Поклонники посочувствовали проблеме артиста и посоветовали ему сбросить вес, чтобы не было такой нагрузки на суставы.