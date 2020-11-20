Сожительница погибшего из-за ДТП с Ефремовым водителя признана потерпевшей

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20.11.2020, 16:32, Разное

Адвокат сожительницы погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказал о признании Ирины Стерховой потерпевшей. Ранее ее иски о возмещении ущерба были отвергнуты.
Ирина Стерхова проживала вместе м погибшим водителем вместе, однако пара не регистрировала брак. Это стало причиной непризнания сожительницы погибшего потерпевшей стороной. Однако сейчас, как заявляет Вадим Никулин, адвокат, представляющий интересы женщины, дело сдвинулось с места. Уже в ближайшее время юридические представители Ефремова и Стерховой встретятся для обсуждения данного вопроса более детально.

При этом Никулин подчеркнул, что инициатива таких переговоров принадлежит самому осужденному актеру. Дальнейшая координация действий представителей потерпевшей и виновника смертельной аварии поможет прийти к наиболее приемлемому для сторон решению.

ДТП с летальным исходом с участием Михаила Ефремова произошло в начале сентября в центре Москвы. Его внедорожник врезался в автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров, на следующий день скончавшийся в больнице от полученных травм. При прямо на месте аварии было установлено, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Вначале Ефремов отказался от собственного признания вины, высказанного при задержании. Однако в ходе суда под тяжестью улик был вынужден вину. Как пишет «ПолитЭксперт», Суд присудил кинозвезде 7,5 лет заключения. При этом долгое время сожительница Захарова не могла добиться выплаты ей компенсации морального вреда.



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