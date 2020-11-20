Пациенты с COVID-19 максимально заразны в первые 9 дней — обзор

20.11.2020, 16:30, Разное



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Группа исследователей из Великобритании провела систематический обзор 98 исследований, в которых анализировалось изменение вирусной нагрузки пациентов с SARS-Cov-2, SARS и MERS. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Microbe.

Анализ исследований показал, что средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составила 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дней — в нижних дыхательных путях, в фекалиях — 17,2 дней. В одном случае вирус выделялся в течение 83 дней. Однако ни в одном из исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделения спустя 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания, считают ученые. У пациентов с SARS пиковые значения выделения живого вируса приходились на 10-14 дни, с MERS — на 7-10 дни.

Ученые сообщили, что полученные результаты согласуются с многочисленными исследованиями по отслеживанию контактов заболевших, показавших, что большинство случаев передачи инфекции происходит в первые дни после появления симптомов. Поэтому рекомендации по изоляции контактных людей в течение 10 дней авторы сочли оправданными.

В статье подчеркивается, что в систематический обзор были включены исследования, в которых отслеживалась вирусная нагрузка только госпитализированных пациентов, то есть со средне-тяжелым и тяжелым течением COVID-19. Возможно, у людей с легким течением и бессимптомных носителей период выделения живого вируса короче.

Вопрос о том, когда и сколько заразен человек с COVID-19, остается одним из самых острых, поскольку от этого зависит эффективность мер по снижению заболеваемости. Так, в октябре Центры по контролю Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили данные о рисках заражения и рекомендации по изоляции людей с подтвержденным COVID-19. По данным американских медиков, концентрация РНК коронавируса в верхних дыхательных путях гарантированно снижается после появления симптомов. Это значит, что человек наиболее заразен до того, как у него появились симптомы заболевания, а не после.

Репликация вируса существенно снижается на десятые сутки от появления симптомов. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 вирус может размножаться до 20 суток, но в 95% случаев этот процесс прекращается после 15 суток. При легком и умеренном течение CDC рекомендуют соблюдать самоизоляцию не менее, чем 10 дней после появления симптомов, в тяжелых случаях — 20 дней.