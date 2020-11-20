Скандалы: Бассманный суд рассудит Сулеймана Керимова

20.11.2020, 16:06, Разное

Известный российский сенатор привлек пользователя Facebook к суду с «Ведомостями», «Версией» и «Собеседником»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к «Ведомостям» с требованием опровергнуть и удалить с сайта издания статью от ноября 2017 года «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», сообщил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Алим Ульбашев. Он уточнил, что ответчиками по иску также указаны издания Forbes и «Собеседник» и физическое лицо — пользователь Facebook Наринэ Давыдова, которая 1 октября 2020 года — уже после подготовки иска Керимовым — сделала публикацию в социальной сети с цитированием всех трех изданий и размещением прямых гиперссылок на них.

В июне 2020 года предприниматель уже пытался судиться с «Ведомостями» из-за этой статьи, но Гагаринский суд Москвы вернул иск заявителю ввиду неподсудности данному конкретному суду. Аналогичным образом суд поступил с исками к изданиям Forbes и «Версия». Теперь Керимов объединил свои требования к разным изданиям в единый иск на том основании, что спустя три года после выхода в СМИ спорные материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в социальной сети Facebook, отметил Ульбашев со ссылкой на текст иска. В объединенном иске Керимов также потребовал взыскать с «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» по 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, с Давыдовой — 10 тыс. руб.

Что хочет опровергнуть Керимов

Как и в предыдущем иске, Керимов требует от «Ведомостей» опровергнуть несколько предложений в материале «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», опубликованном 23 ноября 2017 г.

Сенатор выражает мнение, что его деловую репутацию порочат следующие сведения, распространенные «Ведомостями»: «Хорошие отношения с Лужковым позволили Керимову стать владельцем крупнейшего строительного холдинга столицы – СПК «Развитие», объединявшей корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». Этот эпизод вошел в историю – головной офис СПК «Развитие» в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. К середине нулевых так активы уже никто не получал».

В новом иске Керимов снова настаивает, что не имел отношения к описанному захвату офиса «Развития».

«Ведомости» ознакомились с информацией, размещенной в аккаунте Давыдовой. Он зарегистрирован в ноябре 2011 года на имя Наринэ Давыдовой. Какая-либо информация о владельце аккаунта в публичном доступе отсутствует. В открытой новостной ленте аккаунта 27 публикаций: в основном фотографии женщины с ребенком, на отдыхе и обновления фото профиля. В друзьях у Давыдовой значится 167 человек.

Изучив страницу Давыдовой, «Ведомости» нашли в открытом доступе только две публикации на общественно-политическую тематику: последняя и предпоследняя публикации, обе датированы 1 октября и посвящены Керимову. В одной из них излагаются факты из текстов о предпринимателе, вышедших в «Ведомостях», «Собеседнике» и Forbes в 2017 году с прямыми ссылками на соответствующие материалы, во второй содержится прямая ссылка на материал «Ведомостей» от 23 сентября 2017 года.

Предъявление иска к Давыдовой позволило истцу обратиться в Басманный суд, так как остальные соответчики зарегистрированы по адресам, относящимся к территориальной подсудности других судов, пояснил Ульбашев. В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») – Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») – Пресненскому суду. «Вероятно, в данном случае ответчик выбран с целью выбора подсудности и переноса рассмотрения дела именно в Басманный суд», – рассказал «Ведомостям» управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

Ситуация с введением «искусственных» ответчиков для изменения подсудности спора была распространённой практикой и ранее, но последние 5-7 лет Верховный суд с успехом борется с этим явлением, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Притянутость спора обычно достаточно очевидна, сейчас такие юридические изыски встречаются редко, но все же встречаются», – говорит он.

По словам Ульбашева, присланное в «Ведомости» исковое заявление не позволяет установить достоверную последовательность событий, которые привели к его написанию и подаче. Так, на почтовом штемпеле, которым промаркирован конверт с заявлением, указана дата отправки – 1 сентября 2020 года. Эта же дата стоит в штемпеле на описи содержимого письма. При этом само исковое заявление, вложенное в конверт и подписанное представителем Керимова адвокатом Ларисой Киселевской, датировано 30 сентября 2020 года. Получается, что письмо было отправлено за месяц до того, как Киселевская подготовила вложенный в него иск. Который, в свою очередь, был подписан адвокатом Керимова за день до того, как Давыдова опубликовала пост в Facebook, ставший основанием для подачи иска сразу к трем СМИ.

Как следует из карточки дела в Басманном суде, исковое заявление Керимова было зарегистрировано 2 октября 2020 года и в тот же день принято к производству заместителем председателя Басманного суда Галиной Графовой. По закону у судьи есть пять дней, чтобы принять иск к производству.

В юридической службе «Ведомостей» содержание иска называют необоснованным. «В исковом заявлении Сулейман Керимов оспаривает лишь один абзац, но в просительной части иска требует удалить весь материал, хотя данный абзац не является для текста смыслообразующим, – говорит Ульбашев. – Мы считаем иск необоснованным и направленным на ограничение свободы слова журналистов».

Издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин отмечает, что газета традиционно занимает взвешенную позицию при подготовке материалов, всегда основывается на фактах и избегает эмоциональных выпадов в адрес своих героев. «Не была исключением и статья о Керимове, поэтому мы не согласны с иском», – сказал он.

«Ведомости» направили запрос представителю Керимова с просьбой прокомментировать иск, однако на момент публикации материала он не предоставил свои комментарии.

Тимур Бордюг, Мария Истомина