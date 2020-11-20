Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

20.11.2020, 16:04, Новости дня

Украина присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении властей Беларуси. Об этом говорится в опубликованном 20 ноября заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

“2 октября 2020 года [Европейский] совет принял решение, [которое] добавляет 40 физических лиц к списку физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры… Страны-кандидаты – Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли. – “ГОРДОН”) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому решению совета”, – заявил представитель Евросоюза.

В организации отметили, что указанные страны “обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета”.

“Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его”, – подчеркнул Стано.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Известно о пяти погибших участников протеста. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.