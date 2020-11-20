 

СБУ разоблачила в Черкассах растрату 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19

20.11.2020, 16:04, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила хищение бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководитель медучреждения. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности, защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных законодательством.

Согласно результатам экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 млн грн.

Руководительнице медучреждения сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Путин дал поручение о модернизации инфекционной службы

22.07 / У станции киевского метро началась эвакуация людей

04.07 / Серб из президиума Боснии и Герцеговины заявил об отказе страны от вступления в НАТО

05.07 / Началась проверка после стрельбы под Веной с участием россиян

25.07 / Создана нейтрализующая коронавирус маска

18.08 / Главный эпидемиолог Испании назвал российскую вакцину «советской»

11.09 / Врио главы Камчатки назвал приоритеты в развитии региона

29.06 / Новая ракета «Ангара» оказалась в три раза (sic!) дороже «Протона»

03.07 / Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

14.08 / В Минске ночью освобождали задержанных в ходе протестов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска