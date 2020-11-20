Госпремия за покупку — Германия расширяет поддержку покупателей электрокаров

20.11.2020, 16:02, Новости дня

Правительство Германии выделит €5 миллиардов в поддержку электрокаров, пишет немецкий телеканал Das Erste. Таким образом власти надеются снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и одновременно помочь автомобильной промышленности преодолеть кризис на фоне пандемии. Для этого было принято решение продлить программу выплаты премий покупателям, приобретающим электрокары, до 2025 года.

Благодаря слову «будущее» мы можем переместиться подальше от коронавируса. Есть и другие касающиеся будущего темы, о которых мы не имеем права забывать на фоне этой пандемии. Как мы хотим перемещаться в будущем? На автомобиле, к примеру. «По возможности, электрическом», — так по-прежнему звучит план правительства Германии. Ангела Меркель сегодня провела виртуальный автомобильный саммит. Речь идёт о больших деньгах, которые должны побудить нас к смене транспорта.

Цель автомобильного саммита ясна: уменьшить выбросы углекислого газа от движения автомобильного транспорта и одновременно с этим помочь автомобильной промышленности справиться с коронавирусным кризисом. Ещё в преддверии саммита Маркус Зёдер заявил следующее.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Я думаю, продление выплаты премий покупателям за приобретение электрических автомобилей до 2025 года станет крайне важным шагом. В частности, потому что мы чувствуем, что электрокары будут покупаться благодаря стимулу, который дают эти премии.

И это действительно должно быть так. Покупка электрокара будет и дальше поддерживаться выплатой на сумму до 9 тысяч евро. Помимо этого, будет введена премия за утилизацию грузовых автомобилей. Старые грузовики, причиняющие вред окружающей среде, таким образом должны быть удалены с улиц и заменены новыми европейскими транспортными средствами.

СВЕНЬЯ ШУЛЬЦЕ, немецкий министр по охране окружающей среды: В случае с грузовиками также понятно, что переход на электрические двигатели станет центральной мерой по защите окружающей среды. Однако с технологиями в этом плане всё пока ещё не настолько ясно, как в сфере легковых автомобилей.

Поэтому тут пока продолжают поддерживать также работу двигателей внутреннего сгорания. Эксперты полагают, что это ошибка.

ШТЕФАН БРАТЦЕЛЬ, эксперт из Высшей школы экономики земли Северный Рейн — Вестфалия: Эти транспортные средства, особенно грузовые, ездят на протяжении очень долгого времени, по 15 лет и дольше. Соответственно, и их воздействие на окружающую среду относительно велико.

Однако выплаты за электрокары тоже подвергаются критике. Некоторые части оппозиции требуют вместо премии покупателю за покупку ввести так называемую систему прибыли-убытка: те, кто покупает автомобили с высоким уровнем выбросов углекислого газа, должны платить больше и тем самым финансировать премии за покупку не вредящих окружающей среде автомобилей. Такого процесса требуют зелёные.

АНТОН ХОФРАЙТЕР, председатель фракции Союз 90/Зелёные: Это, во-первых, снимет давление с государственной казны и, во-вторых, создаст намного более существенный рычаг давления для того, чтобы ускорить переход от автомобилей на топливе к автомобилям с нулевыми выбросами в атмосферу.

Правительство Германии считает, что оно на правильном пути: оно решило выделить в общей сложности 5 миллиардов евро на поддержку альтернативных двигателей.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.