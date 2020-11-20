Брексит и пандемия настраивают шотландцев на независимость

20.11.2020, 16:02, Новости дня

За последнее время число сторонников независимости в Шотландии стало значительно больше, чем в момент проведения референдума в 2014 году. По мнению аналитиков, на настроения шотландских избирателей заметно повлиял брексит и действия властей в борьбе с коронавирусом. Если эта тенденция сохранится и на парламентских выборах в Шотландии в будущем году победят националисты, то вполне вероятно, что они будут добиваться повторного проведения референдума о независимости, передаёт Euronews.

В Шотландии растёт число сторонников независимости. На референдуме в 2014 году здесь, в Глазго, большинство проголосовало за независимость Шотландии. Этого было недостаточно, чтобы повлиять на итоговый результат плебисцита. Однако недавние опросы показывают: мнение шотландцев меняется.

«Да нас просто выталкивают из Европы, и при этом против нашей воли», — говорит Йен Джонсон, который несколько лет назад голосовал против независимости Шотландии. Но брексит изменил его точку зрения.

ЙЕН ДЖОНСОН, избиратель: Шотландия является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства. Всю мою жизнь я думал, что для меня это хорошо. Теперь я так не считаю. Очень многое изменилось. Огромное число людей в моём ближайшем окружении голосовало за то, чтобы остаться в составе королевства. Но все они сейчас изменили свою позицию. Остановить эту тенденцию невозможно.

На настроения шотландских избирателей, безусловно, повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Многие считают, что первый министр Шотландии Никола Стёрджен и её правительство значительно лучше справляются с санитарным кризисом, нежели королевство в целом. Восемь из девяти опросов общественного мнения, проведённые с начала пандемии, показывают: шотландцы хотят идти своим путём.

ДЖОН КЕРТИС, профессор Университета Стратклайда: Впервые в опросах, проводимых в Шотландии, идею независимости постоянно поддерживают более 50 процентов респондентов.

ТАЙГ ЭНРАЙТ, корреспондент Euronews: Будет ли так продолжаться?

ДЖОН КЕРТИС: Что касается брексита, это случившийся факт. Это не изменится. А вот пандемия коронавируса — явление временное. Если шотландское правительство в течение следующих шести или 12 месяцев больше не будет работать столь эффективно в плане борьбы с инфекцией, как это выглядит на сегодняшний день, — возможно, тогда поддержка независимости и ослабнет.

В 2014-м сепаратисты говорили о том, что референдум был уникальной возможностью добиться независимости: такие плебисциты — явление нечастое. С брекситом сторонники независимости снова обрели надежду.

ТАЙГ ЭНРАЙТ: Нельзя забывать о том, какое влияние на шотландских избирателей оказывает тот факт, что они видят движение, в котором доминирует английский национализм. Видят, как за них принимаются решения.

ЙЕН АНДЕРСОН, избиратель: Брексит существенно изменил обстоятельства, и здесь я соглашусь с националистами. Что нам надо сделать, так это сосредоточиться на следующем: те, кто верят в Соединённое Королевство, должны подумать, как сделать нашу страну лучше. Нам нужны свежие идеи.

Только власти в Лондоне могут дать зелёный свет на проведение референдума о независимости Шотландии, но пока они сопротивляются. В следующем году в Шотландии пройдут парламентские выборы. Если тенденция в опросах общественного мнения сохранится и на выборах победят националисты — сказать нет Лондону будет сложнее.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2020 года.