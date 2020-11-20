Политолог – не слушайте посольство США — Украине нужна российская вакцина от коронавируса

20.11.2020, 16:02, Новости дня

Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что Киеву нужно покупать российскую вакцину от коронавируса, о которой с Владимиром Путиным договорился Виктор Медведчук, а не слушать команды из посольства США. Как передаёт «112 Украина», эксперт напомнил, что у Украины уже есть печальный опыт, когда в угоду западным агентам страна отказалась от поставок российской сыворотки от столбняка.



Reuters

Остановить стремительное развитие пандемии коронавируса на Украине может только вакцинация населения. Как отмечает украинский политолог Михаил Чаплыга, о поставках российской вакцины уже договорился политик Виктор Медведчук, однако украинская власть, выполняя «хотелки» Запада, игнорирует этот факт и тем самым ставит под угрозу жизни миллионов своих сограждан.

По его словам, так называемый карантин выходного дня не будет иметь никакого эффекта, а тотального локдауна страна просто не выдержит.

«Какую вакцину покупать, у нас сегодня решают не медики и экономисты на основе здравой оценки возможностей, а посольство США, «соросята» и прочие говорящие головы. Разве это нормально? Глобалисты и владельцы нашей колонии настаивают на том, чтобы медзакупки шли за счёт нашей бедной страны через руки транснационалов и компрадоров. Им плевать на здоровье и систему медицины — мы для них страна-батарейка, чья задача — кормить заморские метрополии. Сравните, как рационально и прагматично подходят к вопросу вакцины страны, которые являются субъектами мировой политики. Пока дельцы из Пфайзера играют в биржевые котировки на американской вакцине, которая технически не может быть доступна нам (в силу требований к транспортировке и хранению), Турция, Израиль, Эмираты и многие другие занимают длинную очередь за российским продуктом», — написал Чаплыга на своей странице в Facebook.

Эксперт напомнил, что у Украины уже есть печальный опыт, когда в угоду западным агентам страна отказалась от поставок российской сыворотки от столбняка.

«Под видом «патриотизма» «соросята» и «супрунята» уже лишили нас сыворотки от банального столбняка. Её просто нет на Украине, поэтому все мы рискуем умереть, банально наступив на гвоздь на дороге. Сыворотка российская, а мы «патриотично» заменили все закупки в РФ на закупки через «соросят» в Индии и США… но поставок всё равно нет… равно как и наших денег. А если и есть, то завозят просроченные препараты. Точно такую же игру иностранная агентура затеяла и с вакциной от ковида. Мол, не купим у русских — а будем ждать у моря погоды. Или заплатим в 100 раз больше за «реверсную» русскую вакцину… А мы, между прочим, в более выгодной позиции, чем Эмираты, Турция и другие, что уже заняли очередь и сделали бронь на российскую вакцину», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что власти нужно отбросить в сторону свои политические амбиции, воспользоваться договорённостями Медведчука и спасать жизни украинцев.

«Медведчук уже договорился с Путиным относительно нашей льготной очереди за вакциной производства РФ. Более того, Медведчук договорился о том, что РФ уже готова её поставить в Украину! А Запад не даст ни одной ампулы никому, пока полностью не провакцинирует своих. Там всё весьма прагматично. Моя позиция проста: сейчас нужно пользоваться любой возможностью и помощью. Если есть опция от Медведчука — нужно ею воспользоваться», — подытожил Михаил Чаплыга.