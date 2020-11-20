Врио губернатора Белгородской области Гладкова представили правительству региона

20.11.2020, 15:58, Новости дня

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев представил временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова правительству региона.

«С огромной ответственностью отношусь к решению президента о назначении меня временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Область является образцовой в большинстве сфер народного хозяйства», – сказал Гладков во время торжественной церемонии, передает ТАСС.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Предыдущий глава региона Евгений Савченко возглавлял область с 1993 года, в сентябре 2020 года он досрочно сложил полномочия.

В числе актуальных задач, которые предстоит решать новой областной власти, эксперты называют обеспечение преемственности курса на развитие региона и решение экономических задач.

Белгородская область занимает третье место среди регионов РФ по качеству жизни населения. По мнению экспертов, одной из первых задач Гладкова станет обеспечение преемственности курса на развитие. Экс-губернатор, действующий сенатор Совфеда Евгений Савченко сообщил, что у Гладкова есть шанс стать полноценным губернатором, если он сможет «ужиться» с действующим составом правительства области. «Новый врио имеет все шансы стать полноценным главой региона, если сможет обеспечить преемственность власти», – уверен Савченко. Председатель Белгородской облдумы Ольга Павлова, считает, что от врио главы в области ожидают не только преемственности, но и следования принципам стратегического менеджмента.

В решении этой задачи Гладкову, по мнению вице-спикера заксобрания Севастополя Ильи Журавлева (до назначения Гладков занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще раньше – вице-губернатора Севастополя), помогут присущие ему организаторские способности, умение выстраивать диалог.

«Мне довелось с ним активно сотрудничать в тот период, когда он возглавлял внутриполитический блок в правительстве Севастополя. Вячеслав Владимирович сумел наладить эффективный диалог как с парламентскими, так и с непарламентскими партиями, а также выстроить продуктивные отношения с общественностью города. Он проявил себя как грамотный и компетентный руководитель, обладающий тонким политическим чутьем и умеющий находить компромиссные решения даже в самых непростых ситуациях», – отметил Журавлев.

Эксперты не ждут от врио главы региона кардинальных изменений в региональных властных структурах, но считают, что новый человек сумеет оживить «консервативный регион». «Он огромный специалист по выстраиванию коммуникаций, умеет посадить за стол переговоров самые разные силы, найти каждому место в команде. Я думаю, что он реформы, в том числе муниципальные, ради реформы делать не будет, думаю, что он на каждого человека посмотрит и только потом будет принимать решение. Белгород он очень сильно оживит, потому что это такое царство консерватизма, немного старинное в чем-то», – сказал профессор Высшей школы экономики, политтехнолог Олег Матвейчев.

Другим вызовом для новой власти эксперты считают развитие экономики как в малом, так и в крупном бизнесе. «Предпринимательское сообщество ждет от власти понятных правил игры. Запрос на определенность точно есть, потому что многие вещи в отсутствие губернатора и врио губернатора получаются [нерешенными]», – сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев.

Как отметил председатель совета директоров ООО ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, в настоящее время одним из основных вопросов для области также является индустриализация производства. «Надеюсь, что власть будет способствовать развитию высокотехнологичных сфер экономики на территории региона. Хотелось бы, чтобы новый руководитель сохранил выбранный ранее курс на созидание и благополучие, курс на развитие экономики и увеличение благосостояния жителей региона», – сказал он.

Люди, работавшие с Гладковым в Ставропольском крае, отмечают его компетентность в решении экономических задач. «Когда возникла непростая ситуация при заключении трехстороннего соглашения между правительством края, бизнесом и работниками, именно он помог ее разрешить. Конструктивно сработали и в период пандемии, когда была оказана серьезная поддержка малому и среднему бизнесу. В результате большая часть предприятий сохранила трудовые коллективы», – рассказал гендиректор холдинга «Курортное управление г. Кисловодск», депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко.

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев сообщил, что Вячеславу Гладкову предстоит заняться решением проблем в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Несмотря на стабильную ситуацию по сравнению с другими регионами России, в области остаются вопросы, в частности, с очередями на компьютерную томографию.

«Вячеслав Владимирович [Гладков] – современный и активный руководитель, обладающий богатым опытом в сфере государственного и муниципального управления. Уверен, что весь свой профессиональный опыт, всю свою энергию и новые идеи он сможет эффективно задействовать на благо «белгородчины» и жителей региона. <…> В Белгородской области создана прочная база для дальнейшего поступательного развития, есть и вопросы, которые требуют пристального внимания. Сегодня главный приоритет – это борьба с коронавирусной инфекцией, по сравнению с другими регионами центральной РФ в Белгородской области ситуация выглядит как стабильная. Тем не менее понятно, что и проблемных вопросов хватает, это касается и очередей на компьютерную томографию, ряда других аспектов», – сказал Щеголев в ходе церемонии представления врио главы региона.

Он отметил, что Белгородская область – стабильно развивающийся регион с сильным экономическим потенциалом и качественно выстроенной социальной системой. «В регионе ведется продуманная промышленная и инвестиционная политика, создается необходимая инфраструктура, как результат – регион занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности. Уверен, что Вячеслав Гладков обеспечит преемственность в работе правительства области, сохранит и приумножит все лучшее», – подчеркнул полпред.

Гладков – выпускник третьего потока «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Программа была запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.